李玟名曲MV成建築影展作品 〈Di Da Di〉重返拍攝地播映

李玟的〈Di Da Di〉MV影片回到取景的鐵道部園區播映，成為展覽作品之一。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕已故知名歌手李玟膾炙人口的名曲〈Di Da Di〉，在1998年以鮮豔誇張的衣裝打扮穿梭在西洋古典樣式的建築空間中，讓人感受到一種世紀末的華麗，以為是在西方古堡中拍攝，實際是在台北車站附近的國立台灣博物館鐵道部園區。

國家建築文化中心正在力拼2026年底前於鐵道部園區揭幕，主管單位財團法人台灣博物館文教基金會、國立台灣博物館，攜手法國波爾多建築中心Arc en Rêve Centre d’Architecture（Bordeaux）及國家電影及視聽文化中心，共同進行一項很實驗性的策展，名為「氛圍地——影像建築」。

展覽精選國內外共43部影像作品，呈現建築如何被記錄、想像、演繹，並如何作為影像敘事的場景。也就是說，這是一個不必擔心看不懂建築設計圖的展覽，而是換一個角度思索建築在人與空間關係中的角色，就像在鐵道園區1、2樓的樓梯間牆面上，看到李玟的MV，馬上可以理解，原來同樣的空間，透過影像，會有多麼不同的氛圍效果。

