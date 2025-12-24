自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

第19屆日本國際漫畫獎得獎名單揭曉 台漫再摘3獎項

2025/12/24 18:56

南南日作品《山間料理人》獲第19屆日本國際漫畫獎的銀獎（優秀賞）。（蓋亞文化提供）南南日作品《山間料理人》獲第19屆日本國際漫畫獎的銀獎（優秀賞）。（蓋亞文化提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕第19屆日本國際漫畫獎於24日公布得獎名單，台漫畫家今年有3人得獎，分別為南南日以作品《山間料理人》獲得銀獎（優秀賞）、狼七《黎明前的回聲》獲獎勵獎、葉明軒《大仙術士李白》第8集獲銅賞（入賞）。台漫目前累積成績已達2金、10銀、22銅、1獎勵獎。

獲奬勵獎的狼七作品《黎明前的回聲》。 （目宿媒體提供）獲奬勵獎的狼七作品《黎明前的回聲》。 （目宿媒體提供）獲銅獎的葉明軒作品《大仙術士李白》第8集。（台灣角川提供）獲銅獎的葉明軒作品《大仙術士李白》第8集。（台灣角川提供）

由日本外務省主辦的日本國際漫畫獎，今年計有110個國家及地區738件作品報名參賽，件數為歷屆最多，本屆共選出金獎1名、銀獎3名、獎勵獎1名及銅獎10名，共15件作品，頒獎典禮預定於2026年3月舉辦。

本屆獲銀獎作品《山間料理人》是漫畫家南南日改編自「好旅文創有限公司」的劇本，講述二戰時期善於料理的阿美族女孩巴奈，在移居花蓮港躲避戰火的日本家庭裡幫傭。她結合在地食材與部落文化，做成了一道道特殊的日式料理，撫慰日本雇主一家思鄉的心。為了繪製這部漫畫，南南日特別前往花蓮阿美族部落實地考察、親身走訪當地祭儀與歷史遺跡。

獎勵獎的作品《黎明前的回聲》也是今年獲得金漫獎最大獎的作品，作者狼七描寫兩名背景迥異的少年，因音樂相識，在成長過程中彼此扶持，卻也因毒品介入而逐漸失序的人生歷程。以《大仙術士李白》第8集獲得銅獎的葉明軒，也是國內金漫獎的常客，作品根據唐朝詩人李白生平改編的奇幻長篇漫畫，台日皆有眾多粉絲。

台灣漫畫是日本國際漫畫獎的常勝軍，對於台漫今年再創佳績，駐日代表李逸洋表示，今年他出席第18屆頒獎典禮時，觀察到台灣漫畫在題材與表現手法上，持續受到日本評審與業界的關注，駐日代表處未來將持續支持台灣漫畫在日本的推廣與交流。

文化部長李遠表示，台灣漫畫作品再度於日本國際漫畫獎獲得銀獎，目前累積成績已達2金、10銀、22銅、1獎勵獎，顯示台灣漫畫正迎向與國際接軌的新時代。文化部將以穩定的制度支持，持續協助台灣漫畫走向國際。

文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，台灣文化中心近年積極於日本推廣台灣漫畫，連續6年辦理漫畫展覽，今年8月於本中心舉辦的「多元台灣文化漫畫展」中，亦收錄本次獲得銀獎的作品《山間料理人》以及獎勵獎的《黎明前的回聲》。他指出，近年台灣漫畫在日本陸續獲得關注，文化中心未來將持續透過展覽與合作機制，協助台灣漫畫深化在地連結。

