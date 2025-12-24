自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

博物館變舞台！南大戲劇系《傳藝轉生術》跨領域文化劇場

2025/12/24 22:03

南大戲劇系《傳藝轉生術》於台南市立博物館完成8場博物館導覽劇場演出。（台南大學提供）南大戲劇系《傳藝轉生術》於台南市立博物館完成8場博物館導覽劇場演出。（台南大學提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕當博物館成為舞台、工藝師的生命故事轉化為劇場文本，學生不再只是演出者，而是研究者、轉譯者與創作者。由台南市立博物館與國立台南大學戲劇創作與應用學系合作推出的博物館戲劇導覽《傳藝轉生術》，展現戲劇教育走入文化現場的深度實踐。

《傳藝轉生術》源自南大戲劇系長期推動的「田野導向」教學。學生在資深編導王婉容教授帶領下，深入工藝師工作場域，進行長時間訪談與故事採集，理解學徒歷程的艱辛、技藝傳承的斷裂與延續，以及工藝師一生所堅守的信念。這些田野資料不僅停留在文字紀錄，而是轉化為角色塑造、敘事結構與舞台行動，成為創作核心。

南大戲劇系學生在博物館空間中進行行走式演出，展現博物館劇場特色。（台南大學提供）南大戲劇系學生在博物館空間中進行行走式演出，展現博物館劇場特色。（台南大學提供）南大戲劇系《傳藝轉生術》演出，融合戲劇、音樂與空間調度。（台南大學提供）南大戲劇系《傳藝轉生術》演出，融合戲劇、音樂與空間調度。（台南大學提供）

南大戲劇系表示，作品將博物館視為創作條件之一，學生需重新思考空間動線、觀眾位置與敘事方式，學習在非典型劇場中完成導覽與表演的平衡，培養回應真實文化場域的創作能力。

製作過程亦結合跨領域專業能量，包括藝術學院院長、版畫藝術家高實珩教授提供視覺觀點，以及音樂系作曲家黃乾育老師創作原創音樂，並邀集台南、高雄多位舞台藝術專業設計者共同參與。

作品於11月底完成8場公開演出，特別將觀眾互動納入創作與教學設計，安排觀眾親手體驗刺繡描圖、粧佛工藝磨砂修光等工序，使工藝不再只是被觀看的知識，而成為可被身體理解的經驗。學生須即時引導並回應觀眾反應，深化戲劇作為溝通與共感媒介的可能。

演出尾聲的「仙女陣舞」結合儀式與表演，邀請觀眾以身體參與，多位觀眾於演後分享被觸動與療癒的感受，也讓學生看見戲劇不僅是藝術呈現，更可能成為回應生命經驗的途徑。

孔廟基金會執行長葉重利指出，《傳藝轉生術》在地方文化、青年世代、博物館與社區之間，建立起持續流動的文化關係；南大管理學院院長劉子歆表示，戲中關於修復、放下與選擇的敘事，讓他深刻體會工藝與人生的相似性；參與工藝師劉進文老師也認為，學生對師徒生命歷程的詮釋，真實呈現工藝師一生所承載的心境與信念。

