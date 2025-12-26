海洋視角下的台南歷史軌跡「海洋台南—蘭城400．府城300」特展明登場

台南市文化資產保護協會年度特展「海洋台南—蘭城400．府城300」，將於明（27）日於竹溪禪寺竹溪書院開展。（台南市文化資產保護協會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化資產保護協會推出年度特展「海洋台南—蘭城400．府城300」，以「海洋」為視角，回望台南400年來港口、運河與城市形塑的歷史軌跡，回應蘭城400年與府城300年等重要歷史節點，呈現台南作為台灣歷史起點與海洋城市的關鍵角色。

南市文資保護協會指出，1624年荷蘭人在大員興建熱蘭遮城，使台南成為台灣最早納入世界體系的港灣城市。海洋不僅是交通路徑，更深刻影響城市地景與歷史書寫。台南亦是全台唯一同時擁有西式城堡與中國式城池的城市，從熱蘭遮城、普羅民遮城到清代台灣府城，見證不同文明與海洋體系在此交會、疊合與轉化。

「海洋台南」特展展出珍貴文物。（南市文資保護協會提供）

展覽呈現多幅17世紀以來的輿圖，顯示台灣於大航海時代在東亞與世界航路中的關鍵位置，也描繪出台江地區島嶼錯落、水道縱橫的潟湖地貌，讓人理解今日府城原是一座因海而生、與港汊共構的海洋城市。清代透過鹿耳門、五條港與運河系統，串聯府城內外，使台南成為「一府二鹿三艋舺」的政治與經濟核心。

然而，海洋同時帶來變動。港道淤積與地形變遷，使安平、國姓港、鹿耳門等港口輪番興替。進入近代後，開港通商、洋行設立，以及日治時期的新港計畫與台南運河建設，皆反映台南持續回應世界潮流、與海洋對話的城市視野。

特展自明（27）日起至明（2026）年2月8日止，於竹溪禪寺竹溪書院展出，結合圖文展板與多件文物，包括歸仁窯紅磚、甕牆石籽甕、安平壺、大航海時代陶甕、平埔族陶器，以及伊萬里燒、德化窯白瓷觀音等，呈現港市生活、貿易往來與信仰文化的多重面向。南市文資保護協會表示，展覽不僅回顧歷史，也試圖引導觀眾思考「從海洋台南，走向海洋台灣」的未來想像。

