限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中山堂與日本這些古蹟並稱「4大公會堂」 明年慶90，跨年辦舞會
迎接90週年，中山堂將首辦跨年舞會。（中山堂提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕1936年落成啟用的台北市中山堂，原名台北公會堂，是日治時期本昭和天皇登基大典紀念事業之一，採用當時最先進的鋼筋混凝土架構，不僅是當時非常摩登的建築，原來它還與日本大阪市中央市公會堂、名古屋市公會堂、東京日比谷公會堂並稱「4大公會堂」。
中山堂於2019年升格為國定古蹟，與總統府、台灣總督府博物館並列。2026年將迎接90週年，一系列慶祝活動，提前於2025年12月31日晚間9時30分起跑，以跨年舞會「再現風華」。
請繼續往下閱讀...
中山堂主任江孟芳表示，此次跨年舞會的主軸是感謝，邀請多年來與中山堂有密切連結與貢獻的專家學者、展演團體與志工等，選擇以舞會形式同歡共舞，紀念中山堂見證了台灣舞蹈發展的重要時刻。
中山堂見證了台灣舞蹈發展的重要時刻。（資料照，記者凌美雪攝）
比如日本現代舞之父石井漠於落成後隔年即受邀到此演出；台灣前輩舞蹈家蔡瑞月留日返台後的首場發表會、台灣第一位舞蹈博士劉鳳學舞蹈發表會，以及雲門舞集創團台北首場演出，都發生在中山堂。因此，這次也將邀到很多舞蹈界前輩共襄盛舉。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應