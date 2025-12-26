自由電子報
藝文 > 品風格 > 品味生活

中山堂與日本這些古蹟並稱「4大公會堂」 明年慶90，跨年辦舞會

2025/12/26 23:46

迎接90週年，中山堂將首辦跨年舞會。（中山堂提供）迎接90週年，中山堂將首辦跨年舞會。（中山堂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕1936年落成啟用的台北市中山堂，原名台北公會堂，是日治時期本昭和天皇登基大典紀念事業之一，採用當時最先進的鋼筋混凝土架構，不僅是當時非常摩登的建築，原來它還與日本大阪市中央市公會堂、名古屋市公會堂、東京日比谷公會堂並稱「4大公會堂」。

中山堂於2019年升格為國定古蹟，與總統府、台灣總督府博物館並列。2026年將迎接90週年，一系列慶祝活動，提前於2025年12月31日晚間9時30分起跑，以跨年舞會「再現風華」。

中山堂主任江孟芳表示，此次跨年舞會的主軸是感謝，邀請多年來與中山堂有密切連結與貢獻的專家學者、展演團體與志工等，選擇以舞會形式同歡共舞，紀念中山堂見證了台灣舞蹈發展的重要時刻。

中山堂見證了台灣舞蹈發展的重要時刻。（資料照，記者凌美雪攝）中山堂見證了台灣舞蹈發展的重要時刻。（資料照，記者凌美雪攝）

比如日本現代舞之父石井漠於落成後隔年即受邀到此演出；台灣前輩舞蹈家蔡瑞月留日返台後的首場發表會、台灣第一位舞蹈博士劉鳳學舞蹈發表會，以及雲門舞集創團台北首場演出，都發生在中山堂。因此，這次也將邀到很多舞蹈界前輩共襄盛舉。

