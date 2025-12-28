「時空記憶」葉素蕊創作個展 展到明年1/11

新竹美展常客的油彩畫家葉素蕊，即日起到明年1月11日，在竹縣美術館舉辦「時空記憶」創作個展。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕「時空記憶~葉素蕊創作個展」即日起到明年1月11日，於新竹縣政府文化局美術館展出，葉素蕊用「記憶」為創作起點，透過對個人成長歷程的回望與沉澱，把生命中累積的情感、風景以及片段經驗，轉化為富含心理層次的油彩作品，呈現時、空與記憶在心靈中交錯、流動後重組的樣貌，跟所有人分享。

縣府文化局表示，葉素蕊擅長從日常生活與熟悉的景觀中汲取靈感，把外在景象轉化為內在情感的投射用油彩呈現。不過其作品並非直接描繪出現實場景，而是透過色彩、空間以及構圖的重新組構，使畫面游移在真實跟想像之間。

這次展出作品分：《放失尋憶》、《塹城意象》、《船歌憶啟》、《行旅追憶》以及《水憶流彩》5大系列，全部52件。題材與表現手法各異，作品都圍繞時間與空間的交錯關係，以及記憶在現實與心理層面中的轉化來創作，技巧則使出了拼貼、層疊、刷白、刮除以及留白等手法。

葉素蕊說，記憶對她而言不是靜止的過去，是一種會隨著時間不斷變化的狀態。創作的過程，就像是在景觀與心靈之間來回穿梭，把模糊卻真實存在的感受慢慢留下來。她期待欣賞者也能從中喚起屬於自身的生命片段，進而跟她的作品產生共鳴。

葉素蕊曾任新竹市湖畔畫會副理事長，並畢業於臺灣師範大學美術系碩士班西畫創作組。多年來持續投入繪畫創作，作品多次參與新竹美展油畫比賽並獲得優選等的肯定。#

