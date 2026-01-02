張進丁個展「墨韻人生・返鄉心語」新營開展 以筆墨書寫退休人生

張進丁和其水墨畫作〈筆墨所至，心馳神往〉。（南市秘書處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕活化市政空間，提升藝術氛圍，台南市民治市政中心1樓大廳今（2）日起至2月10日展出書畫家張進丁個展「墨韻人生．返鄉心語」，以筆墨書寫退休人生，展出38件精采作品。

張進丁退休後因緣際會拜書法名家曾清、水墨畫家董祐鈞為師，從此踏進筆墨世界，開啟人生下半場的精采篇章。這次展出涵蓋書法、水墨畫及禪繞畫等多元創作形式。

張進丁出身台南柳營人，11年前退休返鄉後，開始拜師學習書畫，因熱愛創作，精進不輟，觸類旁通，從藝術愛好者蛻變為活躍的創作者，加入多個藝文團體，舉辦個展也到各地參展，揮灑精彩的藝術人生，並參與地方文化藝術的推廣與發展，提升社會大眾藝術素養與生活美學。

張進丁的書法作品。（南市秘書處提供）

展覽中，水墨畫作《筆墨所至，心馳神往》採寫意筆法，以簡練筆墨勾勒騎士策馬奔馳的動感畫面，馬匹用濃墨揮灑，筆觸豪放有力，展現奔騰的速度感，背景以淡墨渲染遠山曠野，營造遼闊蒼茫的氛圍；書法作品歐陽修《豐樂亭遊春》之「紅樹青山日欲斜」 ，字體端莊、結構嚴謹，筆畫橫平豎直、點劃分明。布局採傳統豎排右起形式，行氣流暢、章法整齊，整體呈現書法藝術之美。

