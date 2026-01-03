自由電子報
藝文 > 即時

全國百大文化基地歷史+創新 金門甄洋樓女主人打造「可以走進來的歷史、帶出去的文化」

2026/01/03 17:33

獲文化部全國百大文化基地之一的金門王慶雲洋樓，建於金門後浦老街巷弄。（記者吳正庭攝）獲文化部全國百大文化基地之一的金門王慶雲洋樓，建於金門後浦老街巷弄。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕文化部全國百大文化基地之1的金門王慶雲洋樓，經過縣府修復活化，由民間投入創生文化的「甄洋樓」今天舉辦成果發表會並推出文創酒器。縣文化局長陳榮昌說，王慶雲洋樓獲選百大文化基地的重要原因，是經營者讓洋樓除了展示功能，也活化成為產業創生的重要場域。

「甄洋樓」主理人陳婉甄（站者）說明兩年來經營文創產業的點滴歷程。（記者吳正庭攝）「甄洋樓」主理人陳婉甄（站者）說明兩年來經營文創產業的點滴歷程。（記者吳正庭攝）

王慶雲洋樓1934年建於金門後浦老街，2023年由業者陳婉甄結合旗袍租借與沈浸式旅遊體驗，提供包含旗袍、漢服、唐裝等超過2000件服飾，並設有專業拍照與配件，是一處隱身於巷弄中，將歷史與現代創新相結合的觀光據點。

金門王慶雲洋樓在修復過程，外觀及重要建材都盡量保留下來。（記者吳正庭攝）金門王慶雲洋樓在修復過程，外觀及重要建材都盡量保留下來。（記者吳正庭攝）

甄洋樓成果發表會，縣議員董森堡、縣文化局長陳榮昌、縣府城鄉發展處長黃儒新、金門戰地史蹟與閩南建築研究中心主任曾逸仁、全國唯一官窯金門陶瓷廠廠長林蔚尚等人都出席。

甄洋樓經營成果發表會，邀請王慶雲洋樓的後人王欽定製作精美的手工餅乾，重現王慶雲當年創辦「金門浯江西點麵包廠」的美味。（記者吳正庭攝）甄洋樓經營成果發表會，邀請王慶雲洋樓的後人王欽定製作精美的手工餅乾，重現王慶雲當年創辦「金門浯江西點麵包廠」的美味。（記者吳正庭攝）

陳榮昌說，王慶雲洋樓（甄洋樓）與古崗學校是2025年金門唯2獲選全國百大文化基地的場域，文化部希望透過古蹟與歷史建築的活化帶動區域發展，文化局將持續輔導兩處百大文化基地，發掘更多潛力場域。

甄洋樓經營成果發表，也與金門縣陶瓷廠合作，開發以王慶雲洋樓外觀為酒器的特色酒禮盒「雋永典藏金」與「典雅歐風藍」兩款文創品。（記者吳正庭攝）甄洋樓經營成果發表，也與金門縣陶瓷廠合作，開發以王慶雲洋樓外觀為酒器的特色酒禮盒「雋永典藏金」與「典雅歐風藍」兩款文創品。（記者吳正庭攝）

曾逸仁說，金門許多傳統建築都在巷弄間不易被發現，其中王慶雲洋樓修復過程保留外觀及重要建材，內部重塑為往後100、200年都能被使用的建物，肯定甄洋樓的創意發展出很多亮點。

「甄洋樓」業者陳婉甄結合旗袍租借與沈浸式旅遊體驗，提供旗袍、漢服、唐裝等服飾拍照與配件服務。（記者吳正庭攝）「甄洋樓」業者陳婉甄結合旗袍租借與沈浸式旅遊體驗，提供旗袍、漢服、唐裝等服飾拍照與配件服務。（記者吳正庭攝）

甄洋樓主理人陳婉甄2023年入選國發會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，並到日本進行創生分享。她說，學習逐步透過多元經營模式，讓原本靜謐於巷弄間的百年洋樓，成為「可以走進來的歷史、帶出去的文化」。

金門甄洋樓成功打造洋樓加入文創產業獲肯定，金門縣議員董森堡（左3）、縣文化局長陳榮昌（左2）、縣府城鄉發展處處長黃儒新（右5）、金門戰地史蹟與閩南建築研究中心主任曾逸仁（右4）、全國唯一官窯金門陶瓷廠廠長林蔚尚（右2）等人都出席成果發表會。（記者吳正庭攝）金門甄洋樓成功打造洋樓加入文創產業獲肯定，金門縣議員董森堡（左3）、縣文化局長陳榮昌（左2）、縣府城鄉發展處處長黃儒新（右5）、金門戰地史蹟與閩南建築研究中心主任曾逸仁（右4）、全國唯一官窯金門陶瓷廠廠長林蔚尚（右2）等人都出席成果發表會。（記者吳正庭攝）

甄洋樓成果發表與金門縣陶瓷廠合作，開發以王慶雲洋樓外觀為酒器的特色酒禮盒，依瓶身點綴的色彩，分為「雋永典藏金」與「典雅歐風藍」兩款文創品。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

