偏鄉學子才華閃耀！恆春國中小美展開幕 跨校搭建「藝術舞台」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島的孩子不只有運動與民謠天賦，繪畫創作能量同樣驚人！第13屆恆春鎮國中小聯合美展暨恆春國中藝才班第19屆畢業美展，在恆春旅遊醫院畫廊溫馨開展。這場已延續十餘年的藝術盛事，由地方多位校長齊心推動，旨在為偏鄉學子搭建一個「被看見」的夢想舞台，展期至1月12日，邀請各界走進醫院診間，感受孩子們純粹的藝術風采。

恆春國中小美展醫院開幕 搭建孩子「藝術舞台」。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島聯合美展的起源，背後有一段溫暖的故事。最初是由一群深耕地方的校長，深感偏鄉孩子缺乏展示才華的機會，為了不讓孩子的創意被埋沒，大家決定「跨校合作」，共同籌辦美展。今年由恆春國中美術班領銜，聯合區內的恆春、僑勇、大光、墾丁及水泉國小共同參與，展現出恆春半島完整的藝術教育鏈。

今年美展主題定為「藝遊味盡」，取「意猶未盡」諧音，象徵藝術探索沒有終點。恆春國中展出26幅平面作品，學生以「食物」為媒介，將青春的酸甜苦辣化作繽紛色彩，展現獨特的生命滋味；國小端則展出33件平面及4件原住民特色立體作品，內容緊扣自然景觀與鄉土意象，讓不同年齡層的創作在醫館廊道間交織對話。

恆春國中小美展在恆春旅遊醫院開展。（記者蔡宗憲攝）

開幕式現場熱鬧非凡，由恆中校長林一煒、家長會長董瑞萍及恆旅副院長孫武共同主持。恆春多位國中小校長皆到場觀禮，以實際行動支持學子的藝術夢。林一煒有感而發地表示，聯合美展最初的初衷，就是為了給孩子一個被看見、被肯定的舞台。透過在社區醫院的展出，藝術不再高不可攀，而是連結校園與地方的橋樑。他感謝指導老師的陪伴，讓學生在創作中累積能量，也期許這份「舞台上的自信」，能支持孩子勇敢邁向下一段人生旅程。

