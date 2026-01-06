自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

偏鄉學子才華閃耀！恆春國中小美展開幕 跨校搭建「藝術舞台」

2026/01/06 14:23

恆春國中小美展醫院開幕，搭建孩子「藝術舞台」。（記者蔡宗憲攝）恆春國中小美展醫院開幕，搭建孩子「藝術舞台」。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島的孩子不只有運動與民謠天賦，繪畫創作能量同樣驚人！第13屆恆春鎮國中小聯合美展暨恆春國中藝才班第19屆畢業美展，在恆春旅遊醫院畫廊溫馨開展。這場已延續十餘年的藝術盛事，由地方多位校長齊心推動，旨在為偏鄉學子搭建一個「被看見」的夢想舞台，展期至1月12日，邀請各界走進醫院診間，感受孩子們純粹的藝術風采。

恆春國中小美展醫院開幕 搭建孩子「藝術舞台」。（記者蔡宗憲攝）恆春國中小美展醫院開幕 搭建孩子「藝術舞台」。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島聯合美展的起源，背後有一段溫暖的故事。最初是由一群深耕地方的校長，深感偏鄉孩子缺乏展示才華的機會，為了不讓孩子的創意被埋沒，大家決定「跨校合作」，共同籌辦美展。今年由恆春國中美術班領銜，聯合區內的恆春、僑勇、大光、墾丁及水泉國小共同參與，展現出恆春半島完整的藝術教育鏈。

今年美展主題定為「藝遊味盡」，取「意猶未盡」諧音，象徵藝術探索沒有終點。恆春國中展出26幅平面作品，學生以「食物」為媒介，將青春的酸甜苦辣化作繽紛色彩，展現獨特的生命滋味；國小端則展出33件平面及4件原住民特色立體作品，內容緊扣自然景觀與鄉土意象，讓不同年齡層的創作在醫館廊道間交織對話。

恆春國中小美展在恆春旅遊醫院開展。（記者蔡宗憲攝）恆春國中小美展在恆春旅遊醫院開展。（記者蔡宗憲攝）

開幕式現場熱鬧非凡，由恆中校長林一煒、家長會長董瑞萍及恆旅副院長孫武共同主持。恆春多位國中小校長皆到場觀禮，以實際行動支持學子的藝術夢。林一煒有感而發地表示，聯合美展最初的初衷，就是為了給孩子一個被看見、被肯定的舞台。透過在社區醫院的展出，藝術不再高不可攀，而是連結校園與地方的橋樑。他感謝指導老師的陪伴，讓學生在創作中累積能量，也期許這份「舞台上的自信」，能支持孩子勇敢邁向下一段人生旅程。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應