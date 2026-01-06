不只揪伴可省 文化幣鼓勵看電影又出招 指定時段放大絕

115年文化幣在既有優惠之外，3月31日前，觀看早場（中午12點以前）國片，可另獲加碼回饋100點。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迎接史上最長寒假，文化部為鼓勵學生使用文化幣看電影，又出新招，就是在原來的全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點之外，再加碼「青春早安場」消費滿350點再回饋100點，也就是說，看早場國片350點可獲得200點回饋。

試算看看，如果小明邀朋友，2人結伴看單一票價300元的國片，就是600元，消費2點送1點，先獲回饋300點，再加滿350點送100點，以及「青春早安場」再加100點，等於小明的文化幣帳戶在扣掉600點之後，會再回補500點回來。亦即小明與朋友2人，只花了100點就看了早場國片。

文化部表示，今（115）年文化幣自元旦起開放領用，13-15歲納入常態化發放，也就是13-22歲青少年每人都能領到1,200點文化幣。發放至今不到1週，已有55.7萬人領取，領取率27%，消費金額達5870萬元。

文化部鼓勵青少年使用文化幣揪伴看國片，同時列出寒假強檔國片推薦。（文化部提供）

