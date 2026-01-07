自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台北國際書展2月3日登場！泰國主題國CreaTHAIvity大玩創意 18歲以下讀者憑證免費看

2026/01/07 19:13

台北書展基金會董事長郝明義（左起）、印度台北協會代理會長偉敏慧、泰國出版與書商協會秘書長陳智偉、文化部政務次長李靜慧、泰國商務處處長李凱莉、法國在台協會文化處處長周書安、捷克中心臺北主任秘書蔣家立、比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組組長鄒宏平、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表合影。（文化部提供）台北書展基金會董事長郝明義（左起）、印度台北協會代理會長偉敏慧、泰國出版與書商協會秘書長陳智偉、文化部政務次長李靜慧、泰國商務處處長李凱莉、法國在台協會文化處處長周書安、捷克中心臺北主任秘書蔣家立、比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組組長鄒宏平、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的第34屆台北國際書展即將於2月3日至8日在世貿一館登場。今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，並邀請泰國擔任主題國。文化部今（7）日舉辦記者會，政務次長李靜慧指出，這是泰國繼2009年、2014年後第三度擔任主題國。此次泰國館將從小說、漫畫、條漫到歷史政治，全方位呈現泰國多元開放的出版風景。

本次主題國館將呈現泰國當代出版的多元樣貌，涵蓋小說、童書、漫畫、圖像敘事、歷史與政治書寫等類型，反映一個世代對生活、社會與情感的多重書寫方式，也讓台灣讀者看見泰國出版從題材到形式的開放能量。

值得年輕讀者關注的是，今年文化幣政策持續擴大。李靜慧表示，115年起13至15歲學生正式納入常態化文化幣發放範圍，目前全台約有200萬名青少年擁有1200點文化幣。文化部鼓勵青少年朋友帶著文化幣走進書展，挑選屬於自己的書籍，開啟與世界的對話。此外，書展期間提供桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵或高鐵票根免費入場，未滿18歲讀者亦可憑證免費參訪。文化部主辦的2026第34屆台北國際書展，將於2月3日至8日在世貿一館登場，今年主題為「閱讀泰精彩」，並邀請泰國擔任主題國。文化部今（7）日舉辦泰國主題國及國際焦點記者會，文化部政務次長李靜慧指出，台北國際書展不僅是出版產業的年度聚點，也是一個以閱讀為核心、串聯世代與文化的公共場域。

李靜慧也指出，2026年書展同時集結歐洲與亞洲多國館別，包括比利時、捷克、法國、印度與義大利等國家，從漫畫、兒少出版到跨世代閱讀設計，各自以出版為語言，展現文化如何透過書籍進行交流與對話。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應