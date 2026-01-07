台北國際書展2月3日登場！泰國主題國CreaTHAIvity大玩創意 18歲以下讀者憑證免費看

台北書展基金會董事長郝明義（左起）、印度台北協會代理會長偉敏慧、泰國出版與書商協會秘書長陳智偉、文化部政務次長李靜慧、泰國商務處處長李凱莉、法國在台協會文化處處長周書安、捷克中心臺北主任秘書蔣家立、比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組組長鄒宏平、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的第34屆台北國際書展即將於2月3日至8日在世貿一館登場。今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，並邀請泰國擔任主題國。文化部今（7）日舉辦記者會，政務次長李靜慧指出，這是泰國繼2009年、2014年後第三度擔任主題國。此次泰國館將從小說、漫畫、條漫到歷史政治，全方位呈現泰國多元開放的出版風景。

本次主題國館將呈現泰國當代出版的多元樣貌，涵蓋小說、童書、漫畫、圖像敘事、歷史與政治書寫等類型，反映一個世代對生活、社會與情感的多重書寫方式，也讓台灣讀者看見泰國出版從題材到形式的開放能量。

值得年輕讀者關注的是，今年文化幣政策持續擴大。李靜慧表示，115年起13至15歲學生正式納入常態化文化幣發放範圍，目前全台約有200萬名青少年擁有1200點文化幣。文化部鼓勵青少年朋友帶著文化幣走進書展，挑選屬於自己的書籍，開啟與世界的對話。此外，書展期間提供桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵或高鐵票根免費入場，未滿18歲讀者亦可憑證免費參訪。文化部主辦的2026第34屆台北國際書展，將於2月3日至8日在世貿一館登場，今年主題為「閱讀泰精彩」，並邀請泰國擔任主題國。文化部今（7）日舉辦泰國主題國及國際焦點記者會，文化部政務次長李靜慧指出，台北國際書展不僅是出版產業的年度聚點，也是一個以閱讀為核心、串聯世代與文化的公共場域。

李靜慧也指出，2026年書展同時集結歐洲與亞洲多國館別，包括比利時、捷克、法國、印度與義大利等國家，從漫畫、兒少出版到跨世代閱讀設計，各自以出版為語言，展現文化如何透過書籍進行交流與對話。

