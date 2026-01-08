高雄春天藝術節首波門票開賣 早鳥優惠到1/19

高市國親子音樂會「Formosa音樂冒險王」，將以「音樂地圖」陪伴大小朋友探索家鄉。（財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕2026「高雄春天藝術節」高雄市國樂團和交響樂團雙雙推出多檔主題名家廳堂節目，首波節目門票開賣，主辦單位推出早鳥優惠7折直到1月19日，文化幣青年席、敬老票另規畫有5折優惠。

高市文化局表示，高市國3月22日在衛武營音樂廳的「和」音樂會，以簡約的「和」為題，透過4部橫跨傳統與當代的作品，展現人、文化、音樂之間相互映照的和諧關係，並邀集小提琴李宜錦、二胡蔡佩怡與揚琴杜宛霖攜手共同織就一幅以「融合」為美學核心的音響畫卷。

其中曲目〈茉莉花〉取材自家喻戶曉的江南民歌，作曲家劉文金以民族管弦樂的豐富色彩重塑，並巧妙融入普契尼《杜蘭朵》旋律，使民歌的清芬與歌劇的戲劇張力同時綻放，壓軸曲目羅偉倫的〈天網〉，以截然不同的音響語彙，將整場音樂會推向震撼的終章。

4月11、12日「Formosa音樂冒險王」高市國親子音樂會，攜手「小浪潮創作體」共同演出，以「音樂地圖」陪伴大小朋友探索家鄉，以劇場啟發想像，開啟一段專屬於全家人的音樂環台灣島冒險。

鋼琴家康斯坦丁．列夫席茲。（財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

高市交4月25日推出「哲人．琴思」列夫席茲音樂會，26日列夫席茲並將與高市交小樂集合作演出蕭士塔高維契2首作品。

在台以演奏巴赫（Bach）作品聞名的鋼琴家列夫席茲，被國內媒體譽為「音樂苦行僧」，他曾連續4小時演出蕭士塔高維契《二十四首前奏曲與賦格》，並在單一樂季內2次演出《貝多芬32首鋼琴奏鳴曲全集》，甚至2023年在台展開為期近2週的巴赫鋼琴馬拉松音樂會，指揮吳曜宇將帶領高市交攜手列夫席茲帶來一場與世代樂迷的深度對話。

更多早鳥、節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，各波段啟售的最新節目動態，請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。

