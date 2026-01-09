自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

金馬影帝莫子儀、日劇女神夏帆強勢入列！「北藝嚴選」在地創作與國際經典平衡

2026/01/09 09:30

2026同黨劇團《白色說書人》由莫子儀擔綱演出。（唐健哲攝，北藝中心提供）2026同黨劇團《白色說書人》由莫子儀擔綱演出。（唐健哲攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（北藝中心）今（8）日公布2026年「北藝嚴選」8檔節目名單。不同於2025年強調「超級大劇院」硬體極限的實驗性策展，2026年的節目單顯更趨於「人」與「星光」。從日本知名女演員夏帆、金馬影帝莫子儀，到剛拿下首屆台北戲劇獎雙料大獎《暗夜．腹語．鬼托邦》等，隱約透露出北藝中心試圖在藝術高度與大眾票房之間，透過「明星化」與「經典升級」取得平衡點。北藝中心董事長王文儀受訪時提到選節目的核心是「好看、好想、好感人」。

《恍恍》由台灣團隊「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」跨國共製卡司陣容極其豪華，日本實力派女星夏帆將參與演出。（北藝中心提供）《恍恍》由台灣團隊「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」跨國共製卡司陣容極其豪華，日本實力派女星夏帆將參與演出。（北藝中心提供）

2026年北藝嚴選的亮點之一，是由台灣「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」共製的懸疑新作《恍恍》。該劇找來在日本擁有高人氣的女星夏帆參演，這不僅是單純的台日交流，更是精準的「分眾行銷」。夏帆在日劇《有本事換你來做啊！》中的表現圈粉無數，此次台日共製節目，勢必將把原本只看串流平台的「追劇族」拉進劇場。

晃晃跨幅町搬演易卜生名作《海妲．蓋柏樂》，回應現代人在社群目光下的生存焦慮。（劉人豪攝，北藝中心提供）晃晃跨幅町搬演易卜生名作《海妲．蓋柏樂》，回應現代人在社群目光下的生存焦慮。（劉人豪攝，北藝中心提供）

類似的邏輯也巧合發生在壓軸大戲《白色說書人》，由同黨劇團創作、以布袋戲與現代劇場交織戒嚴傷痕的經典作品，過去多由邱安忱主演。2026年版本將由金馬影帝莫子儀接棒，挑戰1人分飾7角的高難度表演，莫子儀橫跨影視與劇場的強大號召力，將把「影迷」轉化為「劇迷」，讓這部探討嚴肅歷史議題的作品，有了衝擊大眾票房的底氣。

鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》以太魯閣族神話結合雷射科技演出。（北藝中心提供）鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》以太魯閣族神話結合雷射科技演出。（北藝中心提供）

除了明星加持，2026北藝嚴選亦展現靈活的「選品眼光」，利用既有的口碑與榮耀「乘勝追擊」。譬如窮劇場的《暗夜．腹語．鬼托邦》甫獲得首屆台北戲劇獎「最佳編劇」與「最佳女演員（鄭尹真）」雙料大獎，不僅對於作品藝術質量的背書，同時利用「得獎效應」來吸引觀眾進場。鄭尹真以「腹語」及多重附身的高強度表演，探討身分與發聲權，雖是舊作重演，但在獎項光環下，預期將吸引一波慕名而來的新觀眾。而《白色說書人》雖是經典重演，但透過換角（莫子儀）與規格升級。

回顧2025年北藝嚴選，多聚焦於展示場館機能（如50公尺深舞台、6小時沉浸式派對），節目也僅有1檔是台灣節目，黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》，其餘以歐陸大師作品為主導，呈現「西風壓倒東風」的態勢；然而2026年的節目單，展現了「平衡」企圖，讓在地與共製作品占比大幅提升，且在議題上與國際作品形成強烈對話。

鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》以太魯閣族神話結合雷射科技演出。（北藝中心提供）鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》以太魯閣族神話結合雷射科技演出。（北藝中心提供）

當德國柏林劇團的原裝《三便士歌劇》在批判資本社會的偽善時，台灣的《暗夜．腹語．鬼托邦》與《白色說書人》則向內挖掘歷史傷痕與身分認同；當奈及利亞《轉轉生》展現非洲當代身體美學時，鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》則以太魯閣族神話結合雷射科技回應。

北藝嚴選選精神亦呼應場館「Open for All to See a Wider World」的願景，橫跨戲劇、舞蹈、音樂與跨域創作。今年節目有明星引路、獎項加持，期望讓大眾走進劇場，除了看見國際大師，也能看見台灣創作者在同一個舞台上，毫不遜色的靈魂重量。2026北藝嚴選詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應