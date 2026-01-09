金馬影帝莫子儀、日劇女神夏帆強勢入列！「北藝嚴選」在地創作與國際經典平衡

2026同黨劇團《白色說書人》由莫子儀擔綱演出。（唐健哲攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心（北藝中心）今（8）日公布2026年「北藝嚴選」8檔節目名單。不同於2025年強調「超級大劇院」硬體極限的實驗性策展，2026年的節目單顯更趨於「人」與「星光」。從日本知名女演員夏帆、金馬影帝莫子儀，到剛拿下首屆台北戲劇獎雙料大獎《暗夜．腹語．鬼托邦》等，隱約透露出北藝中心試圖在藝術高度與大眾票房之間，透過「明星化」與「經典升級」取得平衡點。北藝中心董事長王文儀受訪時提到選節目的核心是「好看、好想、好感人」。

《恍恍》由台灣團隊「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」跨國共製卡司陣容極其豪華，日本實力派女星夏帆將參與演出。（北藝中心提供）

2026年北藝嚴選的亮點之一，是由台灣「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」共製的懸疑新作《恍恍》。該劇找來在日本擁有高人氣的女星夏帆參演，這不僅是單純的台日交流，更是精準的「分眾行銷」。夏帆在日劇《有本事換你來做啊！》中的表現圈粉無數，此次台日共製節目，勢必將把原本只看串流平台的「追劇族」拉進劇場。

晃晃跨幅町搬演易卜生名作《海妲．蓋柏樂》，回應現代人在社群目光下的生存焦慮。（劉人豪攝，北藝中心提供）

類似的邏輯也巧合發生在壓軸大戲《白色說書人》，由同黨劇團創作、以布袋戲與現代劇場交織戒嚴傷痕的經典作品，過去多由邱安忱主演。2026年版本將由金馬影帝莫子儀接棒，挑戰1人分飾7角的高難度表演，莫子儀橫跨影視與劇場的強大號召力，將把「影迷」轉化為「劇迷」，讓這部探討嚴肅歷史議題的作品，有了衝擊大眾票房的底氣。

鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》以太魯閣族神話結合雷射科技演出。（北藝中心提供）

除了明星加持，2026北藝嚴選亦展現靈活的「選品眼光」，利用既有的口碑與榮耀「乘勝追擊」。譬如窮劇場的《暗夜．腹語．鬼托邦》甫獲得首屆台北戲劇獎「最佳編劇」與「最佳女演員（鄭尹真）」雙料大獎，不僅對於作品藝術質量的背書，同時利用「得獎效應」來吸引觀眾進場。鄭尹真以「腹語」及多重附身的高強度表演，探討身分與發聲權，雖是舊作重演，但在獎項光環下，預期將吸引一波慕名而來的新觀眾。而《白色說書人》雖是經典重演，但透過換角（莫子儀）與規格升級。

回顧2025年北藝嚴選，多聚焦於展示場館機能（如50公尺深舞台、6小時沉浸式派對），節目也僅有1檔是台灣節目，黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》，其餘以歐陸大師作品為主導，呈現「西風壓倒東風」的態勢；然而2026年的節目單，展現了「平衡」企圖，讓在地與共製作品占比大幅提升，且在議題上與國際作品形成強烈對話。

當德國柏林劇團的原裝《三便士歌劇》在批判資本社會的偽善時，台灣的《暗夜．腹語．鬼托邦》與《白色說書人》則向內挖掘歷史傷痕與身分認同；當奈及利亞《轉轉生》展現非洲當代身體美學時，鄭淑麗×東冬．侯溫《遊林驚夢：巧遇Hagay》則以太魯閣族神話結合雷射科技回應。

北藝嚴選選精神亦呼應場館「Open for All to See a Wider World」的願景，橫跨戲劇、舞蹈、音樂與跨域創作。今年節目有明星引路、獎項加持，期望讓大眾走進劇場，除了看見國際大師，也能看見台灣創作者在同一個舞台上，毫不遜色的靈魂重量。2026北藝嚴選詳詢OPENTIX網站。

