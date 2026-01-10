自由電子報
藝文 > 即時

聽見500個陶鈴的無聲之聲！直擊dib Bangkok開幕展「蒙天．布瑪」展區

2026/01/10 12:00

蒙天．布瑪〈蓮音〉（局部）。（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈蓮音〉（局部）。（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈蓮音〉（局部）。（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈蓮音〉（局部）。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／曼谷報導〕泰國首座國際級當代藝術博物館「dib Bangkok」於2025年12月21日在曼谷孔提縣（Khlong Toei）正式開館。這座備受矚目的博物館開幕首展「（In）visible Presence（看不見的存在）」，由館長手塚美和子（Miwako Tezuka）與泰國策展人亞莉安娜．柴瓦拉儂（Ariana Chaivaranon）共同策劃，展期即日起至2026年8月3日。

展覽集結40位泰國與國際藝術家、約80件作品，運用3層樓空間展開三個互為迴響的子題。一樓的「The Unseen（未見之物）」探討日常材料如鋁箔、廚具如何透過偽裝玩弄真實與虛像的遊戲；二樓「The Unsaid（未說之言）」則深挖影像與舊物件中難以言明的情感瞬間。

其中，最引人深思的展區，莫過於佔據3樓空間、專門紀念泰國當代藝術先驅蒙天．布瑪（Montien Boonma）的展區「The Unknown（未知之感）」。蒙天在1990年代將草藥、泥土、蠟等在地材料與佛教哲學結合，開創了泰國當代藝術的新路徑，本次展覽讓觀者在行走間，重新直視生命中的呼吸、香氣與那些深邃的空白。

蒙天．布瑪（Montien Boonma, 1953-2000）被公認為泰國當代藝術史上最重要的人物之一，他的創作軌跡與生命歷程緊密糾纏。1991年他的妻子罹患癌症，隔年他自己也被診斷出重病，這段與死神拔河的經驗，徹底轉向了對生命形而上的探索。蒙天的作品特別關注「缺席」的存在，他試圖捕捉拳頭握緊後的空隙、空氣中的氣味等負空間，藉此感受身體與心靈的無常。

他早期的創作使用土壤、鋼鐵與水泥，反映都市化進程中人們與自然、信仰關係的質變。然而在生命後期，他轉向草藥、肺部隱喻與佛教冥想。蒙天邀請觀眾參與，將觀者的精神活動視為作品的一部分。他在宗教、社會與個人苦痛之間，找到了一個極其動人的位置。抵達三樓展區，空氣中微微浮動的草藥氣息已先行預告，展區不只有視覺呈現，更透過氣味與聲音打造成觸及靈魂深處的療癒儀式場域。

（1） 蓮音（Lotus Sound）：五百個陶鈴的寂靜合唱

蒙天．布瑪〈蓮音〉陶罐、蓮花瓣、金箔，300×350公分。1992/1999-2000。（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈蓮音〉陶罐、蓮花瓣、金箔，300×350公分。1992/1999-2000。（記者董柏廷攝）

展場的核心之作〈蓮音〉（Lotus Sound, 1992/1999-2000），是一件歷經近10年才完成的生命結語。蒙天於1992年首創小版本，直到生命盡頭才實現了由500個陶製鈴鐺組成的宏大構想。創作源自藝術家在清邁寺廟中尋求安寧的記憶，寺廟鐘聲成為他支撐妻病痛的精神根基。

500個靜靜排列的陶鈴圍繞著中央鍍金蓮花，形成一股強大的視覺重力。這些鈴鐺不會發出聲響，卻形成一場無聲的律動，邀請觀眾去「聽見寂靜」。當人們走近，透過陶鈴間的縫隙窺見那抹金光，感知到的不只是生命的脆弱，更是超越聽覺的「無聲之聲」。這件作品將觀者的心跳與心跳之間的寧靜片刻具象化，成為一種精神上的終極慰藉。

（2） 心靈之廟：呼吸的藥房

蒙天．布瑪〈阿羅迦耶薩拉：心靈之廟〉（局部）（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈阿羅迦耶薩拉：心靈之廟〉（局部）（記者董柏廷攝）

〈阿羅迦耶薩拉：心靈之廟〉（Arokayasala：Temple of the Mind, 1996）則是一座關於呼吸的療癒場域。一組藥櫃形狀的結構中，安置了由鋁製成的肺部模型。隨著淡淡的草藥香氣擴散，觀眾在聞到氣味的瞬間，會不自覺地將注意力拉回自己的呼吸。蒙天將無形的呼吸與氣味轉化為可以感知的物理空間，讓這座「心靈藥房」引導人們進入內在冥想。這是一場與自己身體的溫柔對話，藝術在此刻超越了視覺與觸覺，直抵最細微的感知。

（3） 水與星宿：自然、信仰與宇宙的微觀地圖

〈Water〉（1991）由土壤、水泥、金箔與陶罐組成。（記者董柏廷攝）〈Water〉（1991）由土壤、水泥、金箔與陶罐組成。（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈星宿之屋〉鐵、木頭、透明片、草藥、硃砂，尺寸依場地而定。（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈星宿之屋〉鐵、木頭、透明片、草藥、硃砂，尺寸依場地而定。（記者董柏廷攝）

在展區的另一端，作品〈Water〉（1991）由土壤、水泥、金箔與陶罐組成佛塔般的面板，如同經過時間雕刻的遺跡。金箔在質樸的泥土間閃爍光芒，象徵生命的神聖。這件作品引人思考生命的起始，以及生命與自然宇宙間的交感。

〈星宿之屋〉（Zodiac Houses, 1998-1999）由6個鋼材與木頭搭建的建築結構組成。觀眾受邀走進這些神祕的小屋，在草藥與硃砂的氣息中抬頭仰望。屋頂精細的鑿孔透出光線，排列出如星辰般的圖案。蒙天在此將個人的信念與記憶，與宏大的宇宙星序連結，讓觀者在狹小的構造物中，感受到靈魂的無限擴展。

馬尼特．斯里瓦尼彭〈蒙天．布瑪〉銀鹽相紙，45x50公分。1995。（記者董柏廷攝）馬尼特．斯里瓦尼彭〈蒙天．布瑪〉銀鹽相紙，45x50公分。1995。（記者董柏廷攝）dib Bangkok開幕展，於3樓特設蒙天．布瑪展區。（記者董柏廷攝）dib Bangkok開幕展，於3樓特設蒙天．布瑪展區。（記者董柏廷攝）

在「The Unknown」展區中，作品〈蓮音〉尤其特別，500個不響的鈴鐺，在那片陶鈴排列出的虛空中，使人意識到平日的生活被太多的雜音填滿，以至於忘記了如何與自己的「缺席」共處。蒙天在面對死亡與苦痛時，選擇的不是控訴，而是將那些難以言詮的空白，轉化為一種溫柔的召喚，竟比世上任何鐘聲都更為響亮。

走出 dib Bangkok 的展廳，曼谷孔提縣喧囂的街景依舊，但3樓展區留下的草藥香氣與那份「寂寞的重量」，卻在感官中久久不散。蒙天．布瑪的作品有一種魔力，他讓藝術不再是掛在牆上被審視的物件，而是成為一種可以走入、可以呼吸的生命情境。

蒙天的藝術實踐，對當代社會而言是一份珍貴的提醒。在今日追求極致視覺刺激與數位快節奏的環境下，他讓我們重新學習「聽見寂靜」與「關注呼吸」，他的作品告訴我們，真正重要的事物，縱然難以言詮、看不見也摸不著，卻始終在場，像是肺部裡進出的氣流，以及記憶中淡淡的藥草香。

dib Bangkok3樓「蒙天．布瑪」展區一隅。（記者董柏廷攝）dib Bangkok3樓「蒙天．布瑪」展區一隅。（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈阿比紹特的祈禱文〉錄像、傳真紙、素描摹本。1994／2025。（記者董柏廷攝）蒙天．布瑪〈阿比紹特的祈禱文〉錄像、傳真紙、素描摹本。1994／2025。（記者董柏廷攝）

