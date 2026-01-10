自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

有一種應援叫「媽祖駕到」！紙風車368工程20周年開紅盤 媽祖婆親巡舞台賜福

2026/01/10 20:26

紙風車2026開春首演彩排現場，白沙屯媽祖「粉紅超跑」驚喜現身，與台上演員「跨界」同框。（紙風車提供）紙風車2026開春首演彩排現場，白沙屯媽祖「粉紅超跑」驚喜現身，與台上演員「跨界」同框。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車劇團「368藝術工程」今年邁入第20個年頭，經歷過火災與疫情等考驗，依然堅持在全台巡演守護孩子。2026年開春首場演出於今（10）日在台中外埔夜市登場，沒想到下午彩排時，現場竟迎來最神聖的「大咖觀眾」。原本在前行途中的白沙屯媽祖鑾轎突然「回頭」，直接轉進演出會場並停駐在舞台正前方，突如其來的神蹟讓台上演員與工作人員驚訝到張大嘴巴，甚至一度忘了動作，全場陷入驚喜與感恩的氛圍中。

紙風車表示，當時台上正進行《巫頂環遊世界》的彩排，面對媽祖婆驚喜現身，轎班人員親切地提醒：不用停下來，媽祖娘娘喜歡看你們演出。現場導演隨即決定加碼，請全體演員為媽祖婆專誠獻上一支舞。轎班人員更特地調整鑾轎方向，讓媽祖婆「轉身」正對舞台看戲。隨著輕快的音樂響起，演員們跳得更有活力，現場觀眾也深受感染跟著律動。一曲舞畢，彩排告一段落，媽祖鑾轎起轎前還開心搖晃並輕觸舞台邊緣，彷彿在為劇團打氣加油，隨後才歡快地離開。

現場工作人員與民眾紛紛合掌致意，感受白沙屯媽祖突訪紙風車彩排現場帶來的神聖力量與新年福氣。（紙風車提供）現場工作人員與民眾紛紛合掌致意，感受白沙屯媽祖突訪紙風車彩排現場帶來的神聖力量與新年福氣。（紙風車提供）

轎班人員跟紙風車透露，原本鑾轎在大馬路上穩定前行，卻毫無預警地往外埔夜市方向走，大家起初都不知道娘娘要去哪，進來後才發現是紙風車在彩排，直呼：媽祖娘娘想要看演出啦！這段意料之外的插曲，為紙風車的開春首演注入了強大的暖流與信心。

紙風車執行長張敏宜表示，前幾年曾接到白沙屯拱天宮的演出邀請，可惜當時因為檔期衝突沒能成行。這次白沙屯后里分會帶著媽祖婆前來，讓她開玩笑說：似乎是來提醒我們要記得去演出啊！張敏宜強調，紙風車368工程多年來雖然面臨各種困難，但在各方支持下持續前行。這是第一次遇到媽祖婆驚喜現身看戲，象徵新的一年好彩頭，給予團隊極大的鼓勵，未來也會繼續在全台守護孩子們的笑容。

白沙屯媽祖鑾轎停駐在台中外埔夜市舞台正前方，轎班特地讓鑾轎轉向，供媽祖欣賞紙風車劇團彩排演出。（紙風車提供）白沙屯媽祖鑾轎停駐在台中外埔夜市舞台正前方，轎班特地讓鑾轎轉向，供媽祖欣賞紙風車劇團彩排演出。（紙風車提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應