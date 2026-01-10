有一種應援叫「媽祖駕到」！紙風車368工程20周年開紅盤 媽祖婆親巡舞台賜福

紙風車2026開春首演彩排現場，白沙屯媽祖「粉紅超跑」驚喜現身，與台上演員「跨界」同框。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車劇團「368藝術工程」今年邁入第20個年頭，經歷過火災與疫情等考驗，依然堅持在全台巡演守護孩子。2026年開春首場演出於今（10）日在台中外埔夜市登場，沒想到下午彩排時，現場竟迎來最神聖的「大咖觀眾」。原本在前行途中的白沙屯媽祖鑾轎突然「回頭」，直接轉進演出會場並停駐在舞台正前方，突如其來的神蹟讓台上演員與工作人員驚訝到張大嘴巴，甚至一度忘了動作，全場陷入驚喜與感恩的氛圍中。

紙風車表示，當時台上正進行《巫頂環遊世界》的彩排，面對媽祖婆驚喜現身，轎班人員親切地提醒：不用停下來，媽祖娘娘喜歡看你們演出。現場導演隨即決定加碼，請全體演員為媽祖婆專誠獻上一支舞。轎班人員更特地調整鑾轎方向，讓媽祖婆「轉身」正對舞台看戲。隨著輕快的音樂響起，演員們跳得更有活力，現場觀眾也深受感染跟著律動。一曲舞畢，彩排告一段落，媽祖鑾轎起轎前還開心搖晃並輕觸舞台邊緣，彷彿在為劇團打氣加油，隨後才歡快地離開。

現場工作人員與民眾紛紛合掌致意，感受白沙屯媽祖突訪紙風車彩排現場帶來的神聖力量與新年福氣。（紙風車提供）

轎班人員跟紙風車透露，原本鑾轎在大馬路上穩定前行，卻毫無預警地往外埔夜市方向走，大家起初都不知道娘娘要去哪，進來後才發現是紙風車在彩排，直呼：媽祖娘娘想要看演出啦！這段意料之外的插曲，為紙風車的開春首演注入了強大的暖流與信心。

紙風車執行長張敏宜表示，前幾年曾接到白沙屯拱天宮的演出邀請，可惜當時因為檔期衝突沒能成行。這次白沙屯后里分會帶著媽祖婆前來，讓她開玩笑說：似乎是來提醒我們要記得去演出啊！張敏宜強調，紙風車368工程多年來雖然面臨各種困難，但在各方支持下持續前行。這是第一次遇到媽祖婆驚喜現身看戲，象徵新的一年好彩頭，給予團隊極大的鼓勵，未來也會繼續在全台守護孩子們的笑容。

白沙屯媽祖鑾轎停駐在台中外埔夜市舞台正前方，轎班特地讓鑾轎轉向，供媽祖欣賞紙風車劇團彩排演出。（紙風車提供）

