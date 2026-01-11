限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
雙主修清大之光 化工系研究生獲國台交音樂創作首獎
趙繼群獲國台交2026青年音樂創作競賽首獎，由評審長潘皇龍教授頒獎。（國台交提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕2026 NTSO青年音樂創作競賽決賽結果日前出爐，由趙繼群以作品《雨霖鈴．上片》榮獲第1名，第2名從缺，另由張凱喻《台灣風俗：魂祭》、趙立瑋《古老的旋律》、洪霽新《屏》並列第3名，團員票選獎張凱喻《台灣風俗：魂祭》獲得；觀眾票選則由洪霽新《屏》獲選。
評審長潘皇龍教授表示，今年入選作品在音色與語彙上展現出許多「陌生化」的效果，反映當代青年作曲家勇於嘗試、積極探索聲音可能性的創作態度。期盼作曲家們在彼此交流與切磋中持續前行，互相勉勵，在創作的長路上不斷深化自身的藝術視野與表達。
請繼續往下閱讀...
第1名得主趙繼群則表示，自己目前同時主修化學工程學系碩士班，需在兼顧課業與研究之餘投入音樂創作，這次能由職業交響樂團演出作品，是對他階段性努力的重要肯定，也將成為未來持續創作的重要動力。
趙繼群1999年出生於高雄市，自幼習琴，就讀國立新竹高中普通班時開始學習作曲，隨後進入國立清華大學音樂學系，主修理論作曲，同時，雙主修化學工程學系。畢業時，獲得「梅貽琦獎」，為清大畢業生最高榮譽。目前就讀於清大化學工程學系碩士班二年級。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應