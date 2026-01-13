自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

日本「幸福縣」頂級和牛登台 JR東日本大飯店台北推出福井「三星若狹牛」期間限定饗宴

2026/01/13 21:07

HAYASE日本料理鐵板燒即日起限量推出福井若狹牛御饗套餐。（JR東日本大飯店台北提供）HAYASE日本料理鐵板燒即日起限量推出福井若狹牛御饗套餐。（JR東日本大飯店台北提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕根據日本總合研究所編的「全47都道府縣幸福度排行榜2024年版」，福井縣在85項統計指標中的綜合評價中排名第1名，這已經是福井縣連續12年蟬聯冠軍，贏得「日本第1幸福縣」美名。為了讓台灣市場更深入認識福井風土所孕育的頂級和牛「若狹牛」，JR東日本大飯店台北主廚團隊於旗下「HAYASE 日本料理」、「凱華樓中華料理」及1樓大廳酒吧「PLATFORM 月台町」，即日起至2月9日同步推出「日本福井若狹牛」期間限定企畫，特別選用福井縣針對若狹和牛所制定的最高等級認證「三星若狹牛」，由各餐廳依料理屬性與主廚專長，分別以日式、中式與西式語彙詮釋其風味層次。

HAYASE日本料理福井若狹牛御饗套餐的福井肋眼牛排。（JR東日本大飯店台北提供）HAYASE日本料理福井若狹牛御饗套餐的福井肋眼牛排。（JR東日本大飯店台北提供）

福井縣地處日本中部北陸地區，擁有潔淨水源與豐饒自然環境，長年孕育出多項高端農漁畜產品。其中，承襲優良血統、產量稀少的「若狹牛」，向來被視為日本黑毛和牛中的珍稀逸品，亦是北陸地區極具代表性的高端食材之一。JR東日本大飯店台北表示，此次HAYASE日本料理鐵板燒區推出期間限定「福井若狹牛御饗套餐」，料理設計上，若狹牛同時以壽喜燒與鐵板牛排雙軌呈現，套餐中的海鮮配置同樣講究節奏與平衡，鱈場蟹以蒸、煎雙重手法呈現，再搭配油脂柔潤的福井鮭魚，為整體風味鋪陳轉換。食事部分則以若狹牛製作叉燒飯，並佐以燉煮至入口即化的清燉牛肉湯，將牛肉風味由主菜延伸至收尾，構築一席完整的福井海陸饗宴。凡點用套餐，另可獲贈日本傳統工藝「若狹塗」筷子1雙，並有機會抽中「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」雙人套票，讓餐桌上的感動延伸至日本北陸旅程。

凱華樓中華料理「草莓鐵板和牛肉」以果香酸甜平衡油脂。（JR東日本大飯店台北提供）凱華樓中華料理「草莓鐵板和牛肉」以果香酸甜平衡油脂。（JR東日本大飯店台北提供）

凱華樓中華料理則運用中菜擅長的煨、燉、煎、炸等技法，重新詮釋三星若狹和牛的風味層次，如「龍蝦和牛肉麵」以濃郁湯頭結合龍蝦鮮甜與和牛脂香；「砂鍋紅油和牛獅子頭」以辛香紅油襯托牛肉甜潤；「孜然波蘿烤和牛」展現異國風味；「草莓鐵板和牛肉」則以果香酸甜平衡油脂。多款料理於活動期間以優惠價格限量供應，讓消費者以相對親民的方式品嘗頂級若狹和牛。

大廳酒吧月台町招牌「和牛咖哩飯」以三星若狹牛升等，但售價不變。（JR東日本大飯店台北提供）大廳酒吧月台町招牌「和牛咖哩飯」以三星若狹牛升等，但售價不變。（JR東日本大飯店台北提供）

至於大廳酒吧月台町，則以三星若狹牛升級2款人氣料理：「紅酒燉若狹和牛」、「若狹和牛咖哩飯」，兩道料理於活動期間皆以優惠價格供應。更多相關內容詳詢JR東日本大飯店台北官網。

