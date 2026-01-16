自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

29項珍稀傳統拚傳承 原住民村落文化發展計畫獲補助名單公布

2026/01/16 23:35

原住民村落文化發展計畫獲補助名單公布。（翻攝自臉書）原住民村落文化發展計畫獲補助名單公布。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部115年「原住民村落文化發展計畫」獲補助名單公布，文化部表示，此次徵件共收到70組（件）團隊提案，經初、複審後選出29項計畫，含「都市文化行動」及「原鄉文化行動」二類型，總補助金額1,750萬元，盼能結合民間自主與活力，以原住民族文化主體為核心，推動文化永續發展，鼓勵新舊世代協力投入都市及原鄉文化扎根、傳承、復振及創新等工作。

文化部說明，115年度補助計畫不僅議題多元，更多青年積極參與部落文化保存工作。如嘮嘮工作室推動「從庫房到衣著：拔馬部落衣飾復刻及日常化計畫」，有感於傳統斷裂，服飾雖仍留在部落，族人卻鮮少了解其歷史與用途，因此規劃保存拔馬部落珍貴的西拉雅族婚嫁服飾，希望透過復刻與日常化，讓族人重新穿上傳統服飾，並促進文化傳承。

台東縣建和部落擁有獨特的百年鞦韆藤座（ca’apan）工藝，但目前僅剩2位壯年族人能獨立製作，射馬干青年文化發展協會推動「搭鞦韆的人：建和鞦韆文化工藝與藤竹選材的身體記憶」，計畫透過師徒制培訓，讓青年學習選藤、削藤及製作技術，並推動女性入山學習藤藝，達到技藝傳承與性別平衡。

文化部後續將邀請原民專業者協助輔導、提供專業諮詢、辦理團隊交流，深化在地及思考長期永續發展，以發揮計畫綜效、創造更多改變及擴大正面影響力，未來也會將團隊實作過程，分享到計畫臉書粉絲專頁：（https://www.facebook.com/1898600340414538/）。

