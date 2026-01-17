自由電子報
藝文 > 即時

「排灣族歌樂enelja」保存者高淑美辭世享壽80歲 文化部頒贈旌揚狀

2026/01/17 10:11

文化部文化資產局長陳濟民（右）代表頒贈文化部旌揚狀，由高淑美兒子高吉正（左）代表受贈，表彰高淑美一生致力於傳統表演藝術「排灣族歌樂 enelja 」保存與傳承之貢獻。（文化部提供）文化部文化資產局長陳濟民（右）代表頒贈文化部旌揚狀，由高淑美兒子高吉正（左）代表受贈，表彰高淑美一生致力於傳統表演藝術「排灣族歌樂 enelja 」保存與傳承之貢獻。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕屏東縣傳統表演藝術「排灣族歌樂enelja」保存者高淑美puljapulj piuvel於1月11日辭世，享壽80歲。文化部文化資產局長陳濟民今（17）日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由高淑美兒子高吉正代表受贈，表彰其終生奉獻於「排灣族歌樂 enelja 」的貢獻。

南排灣族傳統的部落生活，無論是結婚商議、談戀愛、提親、工作邀約、聚會等場合，都可以聽到族人唱 enelja的歌。高淑美1946年出生於舊內獅村tjubu部落，熟知內獅部落歌謠的歌藝，歌聲清亮獨特，歌詞意境表達切題，能自如地運用母語來對應歌曲，尤以即興演唱的表現方式最具 enelja 的代表性特徵，真實呈現族人日常生活的社會樣貌。藝師積極參與enelja歌謠協會所推動的文化保存工作。2025年經屏東縣政府認定為「排灣族歌樂enelja」保存者。

文化部文化資產局長陳濟民表示，「排灣族歌樂 enelja 」為排灣族傳統盛行的歌謠與說話方式，高淑美具備深厚的歌謠文化素養與純熟的傳唱技藝，長年致力於推廣與傳承排灣族歌謠，已成為部落歌謠推動的重要耆老之一，深刻展現「歌謠即生活」的排灣族文化精神，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻，精神令人敬佩。

【文化部旌揚狀全文】

故高君淑美（puljapulj piuvel），1946年出生於舊內獅村tjubu部落，熟知內獅部落歌謠的歌藝，歌聲清亮獨特，歌詞意境表達切題，能自如地運用母語來對應歌曲，充分表現南排灣族歌謠之獨特性以及傳統歌謠之文化特色，真實呈現族人日常生活的社會樣貌。藝師積極參與enelja歌謠協會所推動的文化保存工作，長年致力保存及推廣「排灣族歌樂enelja」，為部落歌謠推動的重要耆老之一。2025年經屏東縣政府公告認定為「排灣族歌樂enelja」保存者，深刻展現「歌謠即生活」的排灣族文化精神，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻。綜其一生，為排灣族傳統表演藝術之保存奠定深厚基礎。遽聞遐齡殞落，軫惜良殷，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。

