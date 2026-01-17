台灣現代陶藝重要推手李茂宗 捐創作回饋家鄉辦特展

高齡87歲的陶藝大師李茂宗，捐作品回饋家鄉苗栗，苗栗縣政府文化觀光局為他舉辦個展。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台灣現代陶藝重要推手知名陶藝師李茂宗，2024年獲苗栗縣政府頒發「台灣陶藝薪傳成就獎」，他捐贈30件代表性作品，作為苗栗陶瓷博物館典藏；苗栗縣政府文化觀光局策畫「台灣陶藝薪傳成就獎－李茂宗特展」，於今（17）日開展，邀請民眾循著泥土與火的軌跡，認識這位以藝術回饋土地、以創作照亮時代的台灣陶藝大師，感受其作品中溫柔而堅定的力量。

台灣陶藝大師李茂宗的作品，讓人感受至溫柔而堅定的力量。（記者張勳騰攝）

高齡87歲的李茂宗今天亦到場分享其創作歷程與藝術理念，讓現場來賓得以近距離感受其對土地、生命與陶藝的深厚情感。縣長鍾東錦、藝文界人士都到場共襄盛舉，肯定李茂宗在台灣陶藝文化的貢獻。

台灣陶藝大師李茂宗的作品〈鴻運當頭〉。（記者張勳騰攝）

苗縣府文觀局指出，李茂宗為苗栗出身的國際知名陶藝家，長年深耕陶藝創作與教育推廣，致力於推動台灣陶藝由傳統工藝邁向當代藝術的發展。2024年李茂宗榮獲苗栗縣政府所頒發「台灣薪傳成就獎」，此一殊榮不僅是對他一生奉獻陶藝、深耕文化、立足家鄉的最高肯定，更象徵其藝術成就與精神價值在台灣陶藝史上的重要地位。

台灣陶藝大師李茂宗的作品，展現不同特色。（記者張勳騰攝）

李茂宗為感謝苗縣府與家鄉的肯定，捐贈30件代表性作品，作為苗栗陶瓷博物館二樓之常設展典藏，讓其多年創作成果能長久留存於家鄉，成為苗栗陶藝文化的重要資產，也讓更多民眾得以持續親近與認識台灣現代陶藝的發展脈絡。

文觀局指出，此次特展以「現代陶先鋒」為主題，回顧李茂宗自早期至今的創作歷程，呈現其在陶藝形式、材料語彙與精神內涵上的開創性實踐。他的作品既保留柴燒、手捏、土胎等傳統技藝的溫度，也融入現代造型與觀念，展現陶藝作為當代藝術載體的無限可能；展期到3月8日。

