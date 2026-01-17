自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台灣現代陶藝重要推手李茂宗 捐創作回饋家鄉辦特展

2026/01/17 13:25

高齡87歲的陶藝大師李茂宗，捐作品回饋家鄉苗栗，苗栗縣政府文化觀光局為他舉辦個展。（記者張勳騰攝）高齡87歲的陶藝大師李茂宗，捐作品回饋家鄉苗栗，苗栗縣政府文化觀光局為他舉辦個展。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台灣現代陶藝重要推手知名陶藝師李茂宗，2024年獲苗栗縣政府頒發「台灣陶藝薪傳成就獎」，他捐贈30件代表性作品，作為苗栗陶瓷博物館典藏；苗栗縣政府文化觀光局策畫「台灣陶藝薪傳成就獎－李茂宗特展」，於今（17）日開展，邀請民眾循著泥土與火的軌跡，認識這位以藝術回饋土地、以創作照亮時代的台灣陶藝大師，感受其作品中溫柔而堅定的力量。

台灣陶藝大師李茂宗的作品，讓人感受至溫柔而堅定的力量。（記者張勳騰攝）台灣陶藝大師李茂宗的作品，讓人感受至溫柔而堅定的力量。（記者張勳騰攝）

高齡87歲的李茂宗今天亦到場分享其創作歷程與藝術理念，讓現場來賓得以近距離感受其對土地、生命與陶藝的深厚情感。縣長鍾東錦、藝文界人士都到場共襄盛舉，肯定李茂宗在台灣陶藝文化的貢獻。

台灣陶藝大師李茂宗的作品〈鴻運當頭〉。（記者張勳騰攝）台灣陶藝大師李茂宗的作品〈鴻運當頭〉。（記者張勳騰攝）

苗縣府文觀局指出，李茂宗為苗栗出身的國際知名陶藝家，長年深耕陶藝創作與教育推廣，致力於推動台灣陶藝由傳統工藝邁向當代藝術的發展。2024年李茂宗榮獲苗栗縣政府所頒發「台灣薪傳成就獎」，此一殊榮不僅是對他一生奉獻陶藝、深耕文化、立足家鄉的最高肯定，更象徵其藝術成就與精神價值在台灣陶藝史上的重要地位。

台灣陶藝大師李茂宗的作品，展現不同特色。（記者張勳騰攝）台灣陶藝大師李茂宗的作品，展現不同特色。（記者張勳騰攝）

李茂宗為感謝苗縣府與家鄉的肯定，捐贈30件代表性作品，作為苗栗陶瓷博物館二樓之常設展典藏，讓其多年創作成果能長久留存於家鄉，成為苗栗陶藝文化的重要資產，也讓更多民眾得以持續親近與認識台灣現代陶藝的發展脈絡。

文觀局指出，此次特展以「現代陶先鋒」為主題，回顧李茂宗自早期至今的創作歷程，呈現其在陶藝形式、材料語彙與精神內涵上的開創性實踐。他的作品既保留柴燒、手捏、土胎等傳統技藝的溫度，也融入現代造型與觀念，展現陶藝作為當代藝術載體的無限可能；展期到3月8日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應