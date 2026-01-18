自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

苗栗添新景點！後龍百變影城1/29開幕 鎮民免費、縣民半價

2026/01/18 18:05

苗栗縣後龍鎮「百變影城文創園區」將於1月29日開幕營運。（苗栗縣政府提供）苗栗縣後龍鎮「百變影城文創園區」將於1月29日開幕營運。（苗栗縣政府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮「百變影城文創園區」BOT案，受疫情及天候因素，影響工期，致開幕延宕，經縣府輔導及業者趕工，將於1月29日開幕營運，為苗栗添一處新觀光景點；業者並回饋地方，後龍鎮民免費、苗栗縣民半價。

苗縣府活化後龍鎮大山里約8公頃濱海遊憩區用地，與太陽城國際傳播公司簽訂投資契約，推行百變影城文創園區BOT案，由業者投資3.6億元興建影視拍攝場景、文創體驗與露營區等設施，打造一處提供劇組拍攝及民眾遊憩的園區，2021年開工。

惟此案開工初期即受疫情衝擊，致工程延宕；疫情趨緩後，業者加緊趕工，縣府並定期每月召開履約管理會議，逐步拉回預定進度。園區原規劃去年12月1日開幕；但縣府現地查核及工程進度檢視，部分工程受天候因素、場景裝修調整與機電設備測試影響 ，致使完工時程略有延誤。

業者近日於臉書粉專發文指園區將於1月29日開幕營運，並邀金馬影后陳淑芳等藝人參與開園剪綵。對此，縣府文化觀光局予以證實，表示園區硬體建設已完工並進行測試，相關消防安檢、使用執照申請也於縣府行政作業審查中，可如期於1月29日開幕營運。

縣府文觀局另表示，園區入園採收費制，一般票300元、優惠票250元、兒童票（身高110~140cm）150元。業者回饋地方，憑相關證件，後龍鎮民免費、苗栗縣民及身心障礙者則是一般票的半價。

