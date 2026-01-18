自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

迎新春 台南水道博物館首波活動手作水仙雕刻

2026/01/18 18:10

台南山上花園水道博物館春節系列活動，24日將率先替出水仙雕刻。（山上花園水道博物館提供）台南山上花園水道博物館春節系列活動，24日將率先替出水仙雕刻。（山上花園水道博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節前夕，家家戶戶妝點年節氛圍，台南山上花園水道博物館新春首波活動，推出水仙雕刻，將於24日由專家帶領民眾一起手作，把花姿香氣帶回家。

台南山上花園水道博物館首波春節活動，將由專家帶領民眾一同體驗水仙雕刻。（山上花園水道博物館提供）台南山上花園水道博物館首波春節活動，將由專家帶領民眾一同體驗水仙雕刻。（山上花園水道博物館提供）

文化局長黃雅玲表示，台南山上花園水道博物館春節系列活動以「體驗傳統年節文化」為核心，從習俗到生活日常，希望重新找回過年應有的節奏與溫度。水仙雕刻活動將由具有多年水仙雕刻、教學經驗的鄭道聰、周芷茹與潘鵬文3位老師現場教學，從球根下刀、造型修整，到後續照護與開花時程的掌握，循序引導，讓初學者也能完成1顆專屬的水仙作品。

台南市立博物館長何秋蓮指出，水仙是春節不可或缺的年節花卉，有象徵迎春納福、潔淨新年的美好寓意，讓人們在年節前，重新感受生活的節奏與儀式感。民眾須自行購買入園門票，活動限額35人免費參加，也期盼民眾在輕鬆無壓力的體驗中，認識傳統花藝文化。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應