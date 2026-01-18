迎新春 台南水道博物館首波活動手作水仙雕刻

台南山上花園水道博物館春節系列活動，24日將率先替出水仙雕刻。（山上花園水道博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節前夕，家家戶戶妝點年節氛圍，台南山上花園水道博物館新春首波活動，推出水仙雕刻，將於24日由專家帶領民眾一起手作，把花姿香氣帶回家。

台南山上花園水道博物館首波春節活動，將由專家帶領民眾一同體驗水仙雕刻。（山上花園水道博物館提供）

文化局長黃雅玲表示，台南山上花園水道博物館春節系列活動以「體驗傳統年節文化」為核心，從習俗到生活日常，希望重新找回過年應有的節奏與溫度。水仙雕刻活動將由具有多年水仙雕刻、教學經驗的鄭道聰、周芷茹與潘鵬文3位老師現場教學，從球根下刀、造型修整，到後續照護與開花時程的掌握，循序引導，讓初學者也能完成1顆專屬的水仙作品。

請繼續往下閱讀...

台南市立博物館長何秋蓮指出，水仙是春節不可或缺的年節花卉，有象徵迎春納福、潔淨新年的美好寓意，讓人們在年節前，重新感受生活的節奏與儀式感。民眾須自行購買入園門票，活動限額35人免費參加，也期盼民眾在輕鬆無壓力的體驗中，認識傳統花藝文化。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法