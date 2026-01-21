你的生肖屬馬、鼠、牛、兔嗎？ 入住這家飯店享房費減免再贈幸運小物

針對屬馬、鼠、牛、兔的旅人，南港老爺行旅推出專屬優惠，入住享房費減免，再贈幸運小物。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕隨著農曆新年腳步接近，民眾也開始留意到廟裡點光明燈、太歲燈等祈福，根據民間習俗，農曆2026年為丙午年，常會建議生肖屬馬、鼠、牛及兔者安太歲，為新的一年祈求平安順遂。南港老爺行旅為守護旅人特別規畫專屬開運活動，透過官網或電話預訂旅人專案，並於1月26日至3月31日指定平日宿期入住，任一入住者不限年紀，在辦理入住時出示相關證明，凡符合屬馬、屬鼠、屬牛或屬兔，即可現場數位擲筊，擲出聖筊（一正一反）可現場折抵200元房費；擲出笑筊（兩正）或陰筊（兩反），亦可獲得100元的房費折抵。南港老爺更與在地文創品牌「Hi你好創意設計」合作，隨機贈送每房1張刺繡貼，內容包含「讓你大賺一波」、「股市漲停」及「小人退散」等趣味祈福勒令，祝福每位旅人今年都能萬事亨通。

此外，迎接農曆新年與走春出遊時節，南港老爺亦推出多項住房優惠，凡持有老爺集團住宿券旅客，指定宿期入住即可享有延後退房至中午12點服務，並贈送房卡造型的icash卡1張，內含100元儲值金；還能以優惠價方式，將自助式早餐升級更換為精緻午間套餐，享受義法美味饗宴。針對農曆春節深度旅遊的民眾，南港老爺也提供連住優惠，預訂旅人專案任一房型，指定宿期連住2晚以上，可享有房價9折優惠，讓旅人不論是為了祈求開運或是城市度假，都能在南港老爺獲得最充實且安心的住宿體驗。更多相關訊息詳詢南港老爺官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法