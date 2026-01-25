清蒸魚記得這三招 媲美餐廳等級

（圖/達志影像）

〔文／梁瓊白〕新鮮是做清蒸魚首要的條件，現撈現殺的活魚可以請魚販代勞，但是回來一定要把魚腹中間大骨上的血沫淘洗乾淨，然後用紙巾擦乾水分，如果不是馬上蒸，只能抹上點酒放冰箱，不能在魚肉上內外抹鹽，因為鹽會讓魚肉緊縮，蒸了不滑嫩。

炒菜鍋放個蒸架，放上鋪有蔥薑的魚去蒸，大約10分鐘就好，別用電鍋蒸，蒸氣不流通，蒸出的魚不清爽；蒸好的魚一定有湯汁，但是有腥味，湯湯水水的留在盤子裡不好，別捨不得，把它倒了，換個乾淨的盤子裝，這是第二招。

最後要鋪的蔥、薑、辣椒絲，如果直接鋪在魚身上然後淋熱油，那樣一來為了淋均勻，不但油用得多，最後還是要倒出來，所以第三招是把切絲並泡過水的蔥、薑、辣椒絲放入燒熱並離火的熱油中，熗出香味後再鋪在魚身上，然後利用鍋中的油炒香醬油、蠔油、少許糖、胡椒粉，最後滴點麻油，炒勻了澆在魚肉上，乾淨清爽、鮮香滑嫩，媲美餐廳的清蒸魚，在家照樣可以輕鬆上桌。

