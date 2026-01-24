一張「椅子」可以玩出多少諧音梗？ 意想不到的溫馨創意全都露

「紙風車368兒童藝術工程」新年度勸募計畫「椅子會」，透過諧音梗展現溫馨創意。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車文教基金會推動「紙風車368兒童藝術工程」，已經在全國各地展開第3輪巡演，精心策畫的20週年特別演出，將於今（24）日在台北表演藝術中心登場。昨日彩排記者會就先見到大廳布置了特別的拍照背板，地面擺放了好多標語牌，仔細一看，發現每則標語都與「椅子」有關。

原來日前紙風車在台中演出時，媽祖的坐轎突然駕臨排練現場，坐在紅色的椅子上看了一段表演，離開之前還輕輕碰觸舞台，似乎在為紙風車加油打氣，紙風車團隊深受鼓舞，決定以媽祖娘娘坐過的「椅子」為號召，希望集合更多人的力量讓所有孩童，都能有「椅子」坐著體會表演藝術的美好。於是，有了新年度的勸募計畫「椅子會」。

這些有趣的諧音梗，包括「愛椅してる（我愛你）」、「椅生懸命」、「椅緒に（在一起）」、「椅佬my love」、「（王老先生有塊地）椅呀椅呀優」、「Chair GPT」、「進鄉情Chair」等，都可導向透過「椅子」與藝術連結的關係。兼具創意與文才的觀眾，也可以試試接龍下去。

紙風車文教基金會執行長張敏宜說明，目前「椅子會」的方案以捐助1000元，即致贈吳靜吉博士《青年的四個大夢》為號召，在網路上獲得廣泛迴響。捐款支持的不只是椅子，還包括藝術工程在戶外演出因應氣候、場地條件所需增加的經費、物資，如：簡便式雨衣、場地的清潔復原、流廁、偏鄉交通接駁、安全考慮的臨時建物申請…等行政後勤經費，讓演出更加完善。

加入《椅子會》的民眾，除將獲得代表會員身分的「椅子會鑰匙圈」，基金會也會主動邀請參加紙風車的年度特別活動，並可預約演出現場專屬保留席等。詳詢紙風車粉專或官網（https://paperwindmill.com.tw/paper368）。

