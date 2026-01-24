配樂大師為慕特量身創作小提琴協奏曲 往來信物竟是一款德國美食

慕特從台灣展開職涯50週年紀念巡演，首站台北攜手NSO國家交響樂團共同演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴天后安．蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter）職涯50週年，展開為期2年的全球紀念巡演，首站於昨（23日）晚在台北國家音樂廳首演。慕特在演出過程中親自解說每首曲目，還透露一段與93歲高齡配樂大師約翰‧威廉斯（John Williams）的忘年之交。

從首訪台至今已有30年的慕特，可以說是柏林愛樂之外，最愛台灣的音樂家之一，她總說自己受到台北的活力啟發，因此，能從台灣出發，分享新的音樂與旅程，著實意義非凡。昨晚的音樂會以約翰‧威廉斯為主軸，慕特也親自導聆，對觀眾說了很多話，包括亞洲首演約翰‧威廉斯為她量身訂作的《第二號小提琴協奏曲》，這部作品的誕生背後竟有一段德國薑餅的溫馨情誼。

幕特笑說，雖然現在全世界很多地方都可以買到薑餅，但她第一次寄薑餅給大師時，大師便回寄幾小節手寫樂譜草稿給她，於是，她又再寄薑餅給大師，隨著薑餅越寄越多，樂譜也漸趨完整，最終匯聚成這部「非常慕特」的樂曲。約翰‧威廉斯曾在受訪時說，「這位偉大的音樂家（慕特）是我最直接的靈感與活力來源。」而在昨晚演完《第二號小提琴協奏曲》後，慕特則稱讚樂團的豎琴與定音鼓的演奏，非常美麗。

音樂會上下半場包括慕特與樂團多達4首安可曲，慕特知道台灣樂迷期待她的〈辛德勒名單〉版本，上半場便大方送上；下半場慕特演奏了2首安可曲，其中，特別選擇在台灣進行全球首演的新曲，是伊朗作曲家達維希的〈Likoo〉。

「一位年輕的女作曲家受我委約，為我創作了這首獨奏曲，而它最終化作一首憂傷之歌。」慕特說，我想為各位演奏這首關於憂傷與追思的樂曲。因為在追思之中，透過悲慟的洗禮，我們會變得更加堅強。愛，是生命中最偉大的饋贈，也是應對人生最正向、強大的武器。」

