可愛的福島水蜜桃女孩在呼喚 今明兩日衝「Fun飛福島」免費拿好禮抽機票

「Fun飛福島」今（24）日開展，由「福島水蜜桃女孩」開幕表演。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本福島縣今年首度在台北盛大舉行「Fun飛福島」觀光物產推廣活動，今（24）日上午10點在松山文創園區5號倉庫熱鬧展開，現場眾多攤位，有來自福島的人氣美食、在地日本酒、咖啡，還有當地各觀光單位、福島機場、虎航，更有趣味的手作體驗、可祈福拍網美照的紅牛神社等，會場主舞台則有熱情可愛的「福島水蜜桃女孩」精采歌舞表演，展場逛一圈，不僅有吃有喝有得玩，更可參加抽獎，有機會抽中日本來回機票！活動為今、明兩日上午10點至下午6點，免費進場。

「Fun飛福島」免費入場，各攤位還準備豐富禮物要送給入場同樂的民眾。（記者周幸叡攝）



以福島名物「紅牛」為主題的「紅牛神社」，歡迎民眾參觀拍照留念。（記者周幸叡攝）

一走進「Fun飛福島」活動入口，現場工作人員就奉上一杯水蜜桃汁，在香甜氣味中，開啟漫遊「Fun飛福島」序幕。福島縣觀光交流局長藤城良教在今日活動開幕致詞表示，希望藉此活動感謝台灣在東日本大震災時的大力援助，並讓台灣民眾認識福島之美。現場攤位皆熱情接待參觀民眾，試吃、試喝，玩遊戲得獎品、加平台好友或是填問券送禮物；喜歡手作的人，現場有手繪紅牛、手作達摩、小法師、飛機DIY及插花體驗等；想拍美圖打卡照，現場矗立著以福島名物「紅牛」為主題的「紅牛神社」，以及有著優美福島景致的打卡牆，整個5號倉庫有如歡樂玩樂場。

現場有福島傳統鄉土玩具「紅牛」彩繪活動，圖為完成品。（記者周幸叡攝）

福島縣立美術館將於2月21日起推出「大梵谷展」，特別來台宣傳。（記者周幸叡攝）

主舞台也沒有閒著，兩天活動期間都排滿節目，除了有來自日本的「福島水蜜桃女孩」載歌載舞、與福島具有深厚淵源的夏威夷草裙舞表演、HAPPY FUKUSHIMA隊表演之外，還有楢葉町觀光介紹、大梵谷展宣傳、WHOSMING X 秋刀魚福島旅遊分享、福島濱通單車路線推廣講座等，感性知性兼具，也讓人對福島有不一樣的認識。最後，還有讓人期待的抽獎活動！

今、明兩日「Fun飛福島」的主舞台排滿各種節目。（記者周幸叡攝）

此外，被譽為「世界最美鐵道」的只見線，長年向全球傳遞其獨特魅力的攝影家星賢孝，將於明（25）日特別蒞臨活動現場，透過攝影家鏡頭下的冬季雪景、秋季楓紅等代表性作品與拍攝故事，深入介紹福島祕境鐵道「只見線」隨四季變化的動人風景，帶領觀眾感受其無可取代的魅力。

