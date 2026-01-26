自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

苗栗客家圓樓「苗栗客家百寶課」特展+6場工作坊 邀民眾認識客庄

2026/01/26 14:43

位在高鐵苗栗站旁的後龍鎮客家圓樓，免費入館參觀。（資料照、記者張勳騰攝）位在高鐵苗栗站旁的後龍鎮客家圓樓，免費入館參觀。（資料照、記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局即日起至6月30日於後龍鎮客家圓樓2樓舉辦「苗栗客家百寶課：100個為什麼 打開苗栗記憶」特展，並每月舉辦1場工作坊，星期六、日下午另安排藝文表演，免費入場，歡迎民眾來認識客家文化。

文觀局長林彥甫表示，為讓民眾以親切有趣的方式認識苗栗客家文化，「苗栗客家百寶課：100個為什麼 打開苗栗記憶」特展以「入學-上課-畢業」課堂情境為架構，透過5大主題課程與100則提問設計，引導民眾以簡單、輕鬆、具互動性的方式重新理解苗栗地景、產業、聚落、信仰與生活記憶。

苗栗縣政府文化觀光局在客家圓樓規劃「苗栗客家百寶課」特展+6場次工作坊，邀民眾認識客庄。（苗縣府文觀局提供）苗栗縣政府文化觀光局在客家圓樓規劃「苗栗客家百寶課」特展+6場次工作坊，邀民眾認識客庄。（苗縣府文觀局提供）

文觀局指出，1至6月每月都規畫1場次的客家相關工作坊，1月31日有「《染一抹山城藍》藍染客家方巾DIY」、2月28日「《捏出客家團圓味》彩虹粄圓磁鐵」、3月7日「《花布小手敲敲樂》花布按摩搥手作DIY」、4月11日「《把山歌背著走》絹印帆布袋手作DIY」、5月9日「《搧一把客家風》客家花布扇」及6月13日為「《咚咚咚！客家在唱歌》客家花布波浪鼓DIY」，延續展覽精神，將展覽中呈現的苗栗客家文化與生活記憶，轉化為可參與的手作體驗，邀請民眾在實際操作中深化對客家文化的理解。

文觀局表示，課程為免費參加，名額有限，第一場工作坊即日起開放線上報名，額滿為止，歡迎親子報名，相關訊息可上（https://www.mlc.gov.tw/）查詢，或電洽：037-352961分機319、謝小姐。

