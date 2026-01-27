有一種濾鏡叫「台灣」！從肉臊飯到早餐店紅椅都是亞洲新時尚 21位名家合寫《台灣感性》

調味料瓶罐裝載著台灣庶民美味。（聯經提供，Peter.design彼特先生攝影）

〔記者董柏廷／台北報導〕「台灣感性」（대만감성）一詞，近年成為社群平台與國際影像中頻繁出現的關鍵字。不論是國外藝人來台拍攝婚紗，或是韓星MV中出現的早餐店紅色塑膠椅、鐵窗花、街角招牌與彩色塑膠袋，這些原本被台灣人視為平淡無奇的日常符號，在國際目光指認下被重新觀看，逐漸演變成一種被模仿、被嚮往的柔和風格。

燈籠與春聯襯托台灣年節人情味。（聯經提供，Peter.design彼特先生攝影）

這股風潮在2025年首爾書展中達到高峰，台灣更以「台灣感性」做為主題國關鍵詞登場。聯經出版推出新書《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》，邀請水瓶子、古乃方、包子逸、老屋顏工作室、言叔夏、李清志、林楷倫、范欽慧、陳允元、陳栢青、曼努、盛浩偉、郭銘哲、馮國瑄、楊子興、廖小子、劉書甫、潘家欣、盧建彰、騷夏、蘇凌等21位來自不同領域的創作者，透過21個關鍵詞，試圖拆解這股風潮背後的真實樣貌。他們從最貼近生活的切面出發，書寫那些長久存在於日常中卻未被命名的感受。

街角招牌充滿台灣獨有的生活感。（聯經提供，Peter.design彼特先生攝影）

作家們觀察的視角各有奇趣。包子逸從啤酒杯看見器物的隨興百搭；蘇凌踏查菜市場觀察人間百態；建築學者李清志則重新發現違章建築的結構魅力。老屋顏工作室描繪鐵窗花的靈魂線條，廖小子從LED孔雀燈看出台灣美學的生猛，曼努則研究街口招牌的字體演變。

味道與氣味也是構成「台灣感性」的重要元素。劉書甫記錄手搖飲的甜蜜感，郭銘哲在肉燥飯裡尋找台味，騷夏則以烏魚子的鹹香描寫年節。林楷倫細緻刻畫小年夜魚攤前的人情守望，陳栢青則透過新公園的明暗，記錄性別運動的歷程。

《台灣感性》邀集21位作者共織出台灣日常風景中的感性景觀。（聯經提供）

策劃者王聰威在序言中坦言，所謂「台灣感性」源自日韓文化圈對台灣的凝視。他原本以為自己很懂台灣，直到閱讀這21位作者的書寫，才發現那些熟悉的街景、器物與人情，其實還有許多未曾理解的層次。此書不急著定義風格，而是希望透過他者的目光，帶領台灣讀者重新辨認出屬於自己的感性來源，看見那些被生活浸透、被時間磨損卻充滿生命力的庶民日常。

