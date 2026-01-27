自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

寒假、春節添書香 南市圖借閱額度限時倍增

2026/01/27 14:57

台南市立圖書館自即日起至2月27日止，推出「寒假借閱加倍」，個人借閱冊數倍增至60冊，並可同步參與各館推出的借書送好禮及春節限定活動。（南市圖提供）台南市立圖書館自即日起至2月27日止，推出「寒假借閱加倍」，個人借閱冊數倍增至60冊，並可同步參與各館推出的借書送好禮及春節限定活動。（南市圖提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕寒假開始、農曆春節也即將到來，台南市立圖書館自即日起至2月27日止，推出「寒假借閱加倍」服務，個人借閱冊數自原本30冊提升至60冊，並可同步參與各館推出的借書送好禮及春節限定活動，為寒假及春節假期增添書香。

考量民眾因春節返鄉或出遊，不便親自到館借書，南市圖亦提供多元的數位閱讀資源，只要使用借閱證帳號登入數位平台，即可線上閱讀超過10萬冊電子書與電子雜誌，並可借用新推出的彩色電子閱讀器，讓閱讀不受時間與空間限制，隨時隨地輕鬆徜徉書海。

南市圖館長楊馥菱表示，配合借閱加倍，各區圖書館也規劃應景又實用的借書好禮活動。包括公園總館暨許石音樂圖書館已率先起跑的「2026新春馬力駕駕駕，閱書集點換好禮」；麻豆區圖書館自29日起，借書10冊即可獲得「馬年小提燈」；安南區圖書館推出31日當天借閱5冊，即可任選斗方或四字春聯；白河張慶芳紀念圖書館則自2月6日起，辦理「書香過好年，招財貓跟你回家去」，與民眾一同以閱讀迎接嶄新的一年。

楊馥菱指出，除寒假期間提高個人借閱冊數上限外，也同步延長年假期間2月15日（小年夜）至2月21日（大年初五）的還書期限。

此外，配合春節，新總館策劃「馬到成功迎新春」實體與電子書主題書展，推薦充滿正能量的新年閱讀書單，包含《365天，把生活過成喜歡的樣子》、《有些路走下去才知道它有多美》、《擁抱勇氣：成功攻略大全》、《逆思考人生加法》等電子書，陪伴讀者為新的一年累積前進的動力。

