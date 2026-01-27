鶯歌陶藝家赴日駐村交流 台灣陶藝持續在國際發光

今天跨國陶藝交流分享會上，陶藝家們展示日本砥部燒過去至現代的作品。（鶯歌區公所提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市鶯歌陶藝家王弘宜與李善愔，日前到日本愛媛縣砥部町進行2週的駐村創作，展開「台灣鶯歌燒×日本砥部燒」跨國陶藝交流，2人返國後，今到鶯歌區公所分享赴日駐村的創作歷程與交流成果，鶯歌區長曾明華盼台、日持續合作，讓鶯歌陶藝在國際舞台上持續發光。

新北市鶯歌在地陶藝家王弘宜（右1）與李善愔（左2），今分享赴日駐村創作交流經驗，日本陶藝家池田富士夫（左1）也出席，與鶯歌區長曾明華（右2）合影。（鶯歌區公所提供）

鶯歌區公所指出，鶯歌與日本愛媛縣砥部町同為擁有百年歷史的陶瓷產地，雙方近年在陶藝文化與工藝技術上的交流日益密切，為使跨國陶藝交流成果回饋在地、擴大效益，今天舉辦成果分享會，邀請王弘宜、李善愔分享駐村創作經驗、技法學習及文化觀察成果，促進鶯歌陶藝社群交流。

請繼續往下閱讀...

鶯歌陶藝家王弘宜介紹日本砥部燒發展脈絡。（鶯歌區公所提供）

王弘宜自幼受陶藝家母親張美雲啟蒙，對繪畫與陶藝展現濃厚興趣，創作歷程中屢獲陶藝設計相關獎項肯定；李善愔父母為鶯歌知名陶藝家李金生、許明香，她自小耳濡目染陶藝創作環境，2人在駐村期間深入學習砥部燒傳統技法與完整製作流程，並嘗試將所學融入個人創作，藉由交流經驗重新思考鶯歌陶藝於當代創作與國際交流中的發展可能性。

鶯歌陶藝家李善愔分享赴日駐村交流經驗。（鶯歌區公所提供）

曾明華表示，王弘宜與李善愔都是鶯歌在地的優秀陶藝創作者，跨國的文化交流經驗難能可貴，能代表鶯歌前往日本創作交流，並在返國後分享學習成果，展現鶯歌陶藝世代傳承與持續創新的精神，期盼未來持續推動與砥部町等國際陶藝產地的合作，透過藝術進駐、技術交流與成果分享，讓鶯歌陶藝在國際舞台上持續發光，也讓在地產業與文化向下扎根、向外連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法