藝文 > 即時

原來〈翠玉白菜〉平安回宮了！ 捷克館長將宣布重大消息

2026/01/28 02:06

捷克國家博物館總館長盧卡其（左）信守承諾親自押運〈翠玉白菜〉返台。圖為去年9月故宮在捷克展開幕時與蕭宗煌院長合影。（記者凌美雪攝）捷克國家博物館總館長盧卡其（左）信守承諾親自押運〈翠玉白菜〉返台。圖為去年9月故宮在捷克展開幕時與蕭宗煌院長合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕隨著「故宮文物百選」前往捷克展出3個多月的人氣國寶〈翠玉白菜〉，原來在捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）親自押運下，已平安從布拉格飛越9千多公里回到台灣，並重返「國寶薈萃」302陳列室的尊榮寶座，故宮還預告，盧卡其將於週四宣告給台灣的回饋展規劃內容。

「故宮文物百選及其故事」自去年9月12日在布拉格開幕後，吸引超過30萬名參觀者，在捷克國家博物館歷年展覽票房中，可說成績亮麗。不過，故宮院長蕭宗煌曾坦承，雖然開心國際文化交流看到好成績，但只要白菜一天沒回來，他的壓力就不曾稍減。

時隔3個多月，〈翠玉白菜〉終於圓滿完成首次訪歐行程，盧卡其也信守承諾親自押運。在兩國深厚的情誼下，文化交流可說有來有往，繼台灣最重要的國寶親自萬里長征前往捷克展出之後，捷克國家博物館將送來什麼樣的珍稀？著實令人期待。

