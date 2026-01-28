奧斯卡動畫《喵的奇幻漂流》 3/14高雄春藝亞洲首演

高雄春天藝術節《喵的奇幻漂流》草地音樂會，3月14、15日晚上7點將在高美館草坡展開亞洲首演。（圖由高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕榮獲奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」三冠王的拉脫維亞電影《喵的奇幻漂流》（Flow），應高雄春天藝術節草地音樂會邀請，3月14、15日晚上7點將在高美館草坡展開亞洲首演，高雄市立交響樂團將現場演奏，搭配電影同步巨幕放映，原作曲暨指揮里哈德斯・扎柳佩（Rihards Zaļupe）並將親自登台，帶領現場觀眾走入一場橫越大自然力量與情感的奇幻航程。

《喵》片導演金茲・斯巴洛迪斯Gints Zilbalodis出生於拉脫維亞里加，是導演、動畫師和作曲家，憑藉首部長篇動畫電影《衝出迷境》（Away, 2019）一鳴驚人，《喵的奇幻漂流》是他的第2部長篇作品，也是首次與動畫團隊合作完成，並與法國及比利時製片公司共同製作，該片橫掃多項國際獎項，包括第97屆奧斯卡金像獎、第82屆金球獎「最佳動畫長片」獎，成為史上第1部榮獲奧斯卡獎的拉脫維亞電影。

請繼續往下閱讀...

高市文化局表示，有別於一般充滿滔滔不絕對白的動畫電影，《喵》全片無對白、無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情並訴說情感，原作曲暨指揮里哈德斯・扎柳佩3月14、15日將親自登台指揮演出，帶領觀眾跟隨樂團震撼音響與電影畫面交織，體驗這段關於漂流、共生與希望的感動人心旅程，購票請洽OPENTIX兩廳院售票網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法