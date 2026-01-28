李遠逛百大文化基地 巧遇「李安」

文化部長李遠今日走訪台中市百大文化基地，首站來到「富興工廠1962」文創聚落。（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕文化部持續推動「百大文化基地」走讀行程，文化部長李遠今（28）日走訪臺中市百大文化基地，首站來到「富興工廠1962」文創聚落。參觀過程中，李遠在一組造型特殊的船槳前突然駐足良久，意外揭開一段電影與城市交會的文化緣分。

李遠巧遇「李安」拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」文物-船槳，有待李安來認證！（記者廖耀東攝）

富興工廠1962總監許清皓指出，這兩支船槳原本象徵文化基地「方舟辦公室」的精神標誌，後來經比對發現，竟是國際名導李安當年在水湳經貿園區拍攝《少年Pi的奇幻漂流》時所使用的電影道具。船槳輾轉流入古物店，再因緣際會來到富興工廠展出，成為文化基地中最具故事性的物件之一。李遠聽聞後直呼驚喜，並表示，若能邀請李安導演親自認證，未來極有機會成為珍貴的電影文物展品。

文化部長李遠走訪台中市百大文化基地，肯定「富興工廠1962」以現代經營手法為老工廠注入新生命。（記者廖耀東攝）

李遠也肯定富興工廠1962在保留老工廠歷史記憶的同時，以現代經營手法注入新生命，讓文化、生活與創意在此交會，展現文化基地與時代同行的價值。

百大文化基地-富興工廠，前身是國民化妝用品雪佛蘭工廠改造。（記者廖耀東攝）

