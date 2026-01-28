自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

李遠逛百大文化基地 巧遇「李安」

2026/01/28 20:09

文化部長李遠今日走訪台中市百大文化基地，首站來到「富興工廠1962」文創聚落。（記者廖耀東攝）文化部長李遠今日走訪台中市百大文化基地，首站來到「富興工廠1962」文創聚落。（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕文化部持續推動「百大文化基地」走讀行程，文化部長李遠今（28）日走訪臺中市百大文化基地，首站來到「富興工廠1962」文創聚落。參觀過程中，李遠在一組造型特殊的船槳前突然駐足良久，意外揭開一段電影與城市交會的文化緣分。

李遠巧遇「李安」拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」文物-船槳，有待李安來認證！（記者廖耀東攝）李遠巧遇「李安」拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」文物-船槳，有待李安來認證！（記者廖耀東攝）

富興工廠1962總監許清皓指出，這兩支船槳原本象徵文化基地「方舟辦公室」的精神標誌，後來經比對發現，竟是國際名導李安當年在水湳經貿園區拍攝《少年Pi的奇幻漂流》時所使用的電影道具。船槳輾轉流入古物店，再因緣際會來到富興工廠展出，成為文化基地中最具故事性的物件之一。李遠聽聞後直呼驚喜，並表示，若能邀請李安導演親自認證，未來極有機會成為珍貴的電影文物展品。

文化部長李遠走訪台中市百大文化基地，肯定「富興工廠1962」以現代經營手法為老工廠注入新生命。（記者廖耀東攝）文化部長李遠走訪台中市百大文化基地，肯定「富興工廠1962」以現代經營手法為老工廠注入新生命。（記者廖耀東攝）

李遠也肯定富興工廠1962在保留老工廠歷史記憶的同時，以現代經營手法注入新生命，讓文化、生活與創意在此交會，展現文化基地與時代同行的價值。

百大文化基地-富興工廠，前身是國民化妝用品雪佛蘭工廠改造。（記者廖耀東攝）百大文化基地-富興工廠，前身是國民化妝用品雪佛蘭工廠改造。（記者廖耀東攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應