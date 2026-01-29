自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

有彩蛋！鹿港地藏王廟修復工程書法家獻墨寶 QR Code藏在這

2026/01/29 14:10

彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟重啟彩繪施作工程。（記者劉曉欣攝）彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟重啟彩繪施作工程。（記者劉曉欣攝）

鹿港書法家吳肇勳（圖右）受邀為鹿港地藏王廟題壁。（吳肇勳提供）鹿港書法家吳肇勳（圖右）受邀為鹿港地藏王廟題壁。（吳肇勳提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟2004年才完成修復工程，因為2年後彩繪就出現剝離破裂，在2024年進行彩繪施作計畫。目前正在進行書法家題壁階段，其中，吳肇勳特別把蓋上QR-Code的章，讓民眾可以拿出手機上網觀賞他更多的書法作品。

鹿港書法家吳肇勳在題字左下角姓名章底下的字號章，改用QR Code章。（記者劉曉欣攝）鹿港書法家吳肇勳在題字左下角姓名章底下的字號章，改用QR Code章。（記者劉曉欣攝）

鹿港地藏王廟因彩繪作品嚴重剝離，所以重啟彩繪工程。（資料照， 記者劉曉欣攝）鹿港地藏王廟因彩繪作品嚴重剝離，所以重啟彩繪工程。（資料照， 記者劉曉欣攝）

鹿港地藏王廟相隔20年重啟彩繪施作工程，比照之前邀請在地書法名家前來題壁，把最精采的書法作品留在廟裡。其中，吳肇藩、吳肇昌、吳肇勳與林俊臣等4人，同時參與2004年與2026年題壁。林俊臣說，22年前都是寫橫樑，壁面或是柱子都是留給書法前輩，當時寫橫樑要爬梯子，22年後只有在柱子題字要爬梯外，可以直接站著就在壁上題字了。

鹿港書法家林俊臣（圖右）與陳昭坤受邀為鹿港地藏王廟題壁，留下墨寶。（林俊臣提供）鹿港書法家林俊臣（圖右）與陳昭坤受邀為鹿港地藏王廟題壁，留下墨寶。（林俊臣提供）

而鹿港地藏王廟重啟彩繪工程，不只邀請書法名家來留下墨寶，除了延續原有的對聯詩句，也有邀請名家為地藏王廟寫詩，融入2026年的新作品。林俊臣與陳昭坤都有寫出新的詩句，為地藏王廟增添不同的文學風情。

吳肇勳指出，他這次來題壁，把左下角姓名章底下的字號章，改用 QR-Code章，這同樣也是刻在印章上，這是為了符合時代潮流，現代人人都有手機，只要手機拿出來掃描，就可以進入他的書道館粉專，欣賞更多他的書法作品，希望透過全新互動方式，讓民眾有更多不同的感受。

鹿港書法家吳肇勳在題字左下角姓名章底下的字號章，改用 QR Code章。（記者劉曉欣攝）鹿港書法家吳肇勳在題字左下角姓名章底下的字號章，改用 QR Code章。（記者劉曉欣攝）

