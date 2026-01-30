自由電子報
藝文 > 即時

文化幣逛書展攻略出爐！平日門票全額抵用還能「2點送1點」

2026/01/30 19:01

平日逛書展門票可全額折抵。（文化部提供）平日逛書展門票可全額折抵。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展將於2月3日至8日在台北世貿一館登場，今年以「閱讀泰精彩」為主題，主題國邀請泰國參展。為刺激購書動能、鼓勵民眾多次進場，文化部加碼推出平日門票全額抵用金與文化幣多重優惠，從學生到上班族都能把書展逛得更划算。

文化部指出，今年書展期間於2月3日至6日平日進場購票，可享「門票全額抵用金」優惠。民眾只要在書展現場消費，不限金額與品項，即可一次性全額折抵門票金額，使用張數不限。抵用金不得找零、轉售或兌換現金，隔日使用、複印或翻拍皆無效，但使用抵用金消費仍可取得全額發票。文化部也提醒，遺失恕不補發，建議民眾當日使用完畢最安心。

2026台北國際書展使用文化幣將有3大好處。（文化部提供）2026台北國際書展使用文化幣將有3大好處。（文化部提供）

針對青少年族群，文化幣優惠成為今年書展另一大亮點。文化部表示，13至22歲今年全面發放1200點文化幣，書展期間再加碼三重優惠。首先，18至22歲只要文化幣帳戶餘額超過100點，即可憑文化幣免費入場，未滿18歲則持身分證或相關證明文件免費入場。第二重優惠為書展現場使用文化幣消費，可享「使用2點送1點」，1200點最高可加碼至1800點，對購書族群相當有感。

第三重優惠則結合文化幣APP全新升級的遊戲化機制。文化部指出，文化幣APP每季將聯名台灣角色IP陪伴青少年完成任務，累積徽章與晉級資格。書展期間於展內攤位使用文化幣消費，不限金額即可獲得代表出版與書店的「故事共鳴」徽章；此外，展內消費累積達600點文化幣，還可解鎖「瞬行制霸」書展限定徽章，讓逛書展多了一層蒐集樂趣。

文化部也持續推動「寒假趣書展」活動，邀請全台各級學校、課後輔導中心與自學團體組隊參觀書展，並補助符合教育部偏遠及特殊偏遠地區學校學生的參觀費用。考量去年樺加沙颱風對花蓮光復鄉造成影響，文化部特別邀請光復商工、光復國中、富源國中與太巴塱國小師生北上參觀書展，並致贈適齡讀物與圖書兌換券，同時安排參訪宜蘭传藝中心，結合閱讀與文化體驗，為孩子們留下一段難忘的書展記憶。

文化部表示，希望透過平日逛展誘因與文化幣加碼，降低購書門檻，讓閱讀成為日常生活的一部分，進一步帶動出版產業與書香社會的循環。

