藝文 > 即時

台南生活美學館首招青少年志工 把展覽變成遊戲場

2026/01/31 16:37

青少年志工培訓，李維睦老師引導學生表演精神。（台南生活美學館提供）青少年志工培訓，李維睦老師引導學生表演精神。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕不是站在一旁聽導覽，而是親自下場「玩」展覽！國立台南生活美學館首次招募青少年志工，今（31）日為（辶日）迌物─遊戲與生活美學特展舉辦志工培訓，來自10所國、高中的青少年走進展場，透過光影、聲音與肢體互動，體驗一場邊玩邊學的藝術導覽初體驗。

吳瑪悧老師為青少年學員授課。（台南生活美學館提供）吳瑪悧老師為青少年學員授課。（台南生活美學館提供）

培訓以「一起玩展覽」為核心概念，邀請3位跨領域創作者帶領學生實戰操作。國家文藝獎得主、策展人吳瑪悧教授，引導學生將藝術轉化為遊戲，用自己的方式理解「（辶日）」的精神；劇作家暨導演王友輝，透過專注力挑戰、聲情表達與即興導覽練習，讓學生學習如何用聲音與身體，拉近作品與觀眾的距離；台南人劇團團長李維睦，則運用光影與道具，讓展覽空間瞬間變成充滿戲感的遊戲場。

王友輝老師與青少年志工學員教學互動。（台南生活美學館提供）王友輝老師與青少年志工學員教學互動。（台南生活美學館提供）

學生實際操作互動作品，嘗試影子戲裝置，隨著燈光遠近與角度變化，影子層次不斷轉換，肢體一動就能說故事。有學生分享，一開始只是隨意嘗試，後來發現只要彼此配合，影子就能變成一段小劇情，讓人越看越入迷。

學員玩影子戲操作。（台南生活美學館提供）學員玩影子戲操作。（台南生活美學館提供）

在即興導覽環節中，學生輪流上台挑戰臨場導覽，並票選出最佳導覽員及團體導覽獎。學員說，真正站上台才發現導覽並不簡單，但在老師引導與團隊討論後，逐漸建立自信，也更敢開口表達。

學員體驗影子戲製作方法。（台南生活美學館提供）學員體驗影子戲製作方法。（台南生活美學館提供）

館長黃瓊瑩表示，青少年藝術培育一直是生活美學館的重要任務，這次透過（辶日）迌物─遊戲與生活美學特展，讓青少年在遊戲中親近藝術、練習表達，期待他們不只是志工，更能成為展覽與觀眾之間最有活力的連結。

（辶日）迌物─遊戲與生活美學特展即日起展出至8月30日。

