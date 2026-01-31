漫遊日本茨城縣 不可錯過的魅力景點

日本茨城縣有許多知名景點值得旅人探訪，圖為日本三大名瀑之一的袋田瀑布秋日楓景。（茨城縣觀光誘客課提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕旅遊過東京，想要延伸腳程探索日本關東地區，藝人渡辺直美曾代言宣傳的茨城縣是不錯的選項，離東京僅約30分鐘至1小時車程，搭乘JR常磐線特急列車自東京站前往水戶市的水戶站，約75分鐘即可抵達，擁有豐富景點、美食，全年皆適宜旅遊，尤其境內有許多名列日本之最的名勝，喜愛日本的旅人千萬不要錯過。

日本三大名園之一的偕樂園，一到春天就成為夢幻賞梅勝地。（茨城縣觀光誘客課提供）

「日本三大名園」之一：偕樂園

由水戶藩第9代藩主德川齊昭建造，園名「偕樂」寓意「與民同樂」，至今仍是居民與旅人共享四季之美的重要場所，和兼六園、後樂園並稱「日本三大名園」，不僅可欣賞

請繼續往下閱讀...

日本庭園之美，還能賞梅花。園內有100多種、3000多棵梅樹，2月13日至3月15日，連同有約800棵梅樹的弘道館舉辦「水戶梅花祭」，2月11日至3月22日期間，園內將進行「UME The Light」，從晚上6點到8點半，打上燈的梅樹，將偕樂園變成夢幻園地，現場還可品嘗梅子特色美食。

牛久大佛是金氏世界紀錄的全球最高青銅大佛。（茨城縣觀光誘客課提供）

全球最高青銅鑄造佛像：牛久大佛

牛久大佛是金氏世界紀錄認證全球最高的青銅鑄造佛像，連同底座高達120公尺，是自由女神高度的3倍，總重約4000公噸，旅人站在祂的面前仰望，無不升起敬畏崇拜之心。除了仰望、也可以進入大佛內部參觀，裡頭有各種體驗和展覽空間，搭乘電梯上到85公尺的大佛胸部處，站在這裡的展望台眺望，天起好時可看見晴空塔、富士山等。

震撼人心的「冰瀑」，是袋田瀑布的冬日限定奇景。（茨城縣觀光誘客課提供）

「日本三大名瀑」之一：袋田瀑布

和華嚴瀑布、那智瀑布並稱「日本三大名瀑」，袋田瀑布堪稱茨城最具代表性的自然奇景，高約120公尺、寬73公尺，瀑布分成4段傾瀉而下，氣勢磅礴！春夏清涼宜人，秋季楓紅綴飾，冬季結冰形成罕見的冰瀑景觀，據說日本知名的西行法師曾讚歎，一年四季要每季都來一次，才能真正領略瀑布之美，故袋田瀑布又別名「四度」。此外，這裡也是公認的戀人聖地。

國營常陸海濱公園4至5月有夢幻粉蝶花海盛放。（茨城縣觀光誘客課提供）

四季花海代表：國營常陸海濱公園

佔地面積約350公頃，以「隨季節變色的大地景觀」聞名，國營常陸海濱公園是絕美花花世界，春季時，超過450萬株粉蝶花鋪滿丘陵，宛如藍色海浪般延展；秋季則由掃帚草轉為火紅色調，呈現截然不同的視覺震撼。園區腹地遼闊，一年四季皆有不同景致，適合親子旅遊、慢遊散策，也是不少海外旅客造訪茨城的首站。

大洗磯前神社有矗立於太平洋波濤中的「神磯鳥居」。（茨城縣觀光誘客課提供）

信仰聖地：大洗磯前神社

大洗磯前神社臨太平洋而建，以矗立於礁岩上的「神磯鳥居」聞名，相傳諸神曾於此降臨，故名為「神磯」。朱紅色鳥居與白色浪濤交錯，風景優美，尤其當晨曦初升時，更顯神聖壯麗，是攝影愛好者與日出迷必訪之地，也象徵人們對自然與海洋的敬畏。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法