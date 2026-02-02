嘉義樹木園「植物學藝術繪畫」展 藝術視角認識客家遺產作物

嘉義樹木園風災後舉辦客家遺產作物的植物學藝術繪畫展覽。（林試所嘉義研究中心提供’）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農業部林業試驗所百年「嘉義樹木園」去年丹娜絲颱風災情嚴重，經林試所多月搶修，園區陸續重建恢復，即日起並舉行「植物學藝術繪畫X客家遺產作物」，並將舉行植物繪圖入門工作坊，帶領大眾從藝術視角認識客家遺產作物。

林試所嘉義研究中心表示，此次展覽由台灣植物學藝術協會籌畫，從眾多優秀作品中徵集，選出82幅精緻的植物科學繪圖；展覽以「客家遺產作物」為主題，讓社會大眾認識客家聚落淺山地帶青草野花。

嘉義樹木園即日起舉辦植物學藝術繪畫展。（林試所嘉義研究中心提供）

嘉義研究中心表示，傳說客家4寶，包括產婦坐月子聖品「大風草」（艾納香）、「護喜避邪抹草」（魚針草）、醃菜調料「蟶絲」（紫蘇）、止咳祕方佩蘭，另有「客家五花」，含笑花、樹蘭、夜合、桂花、新丁花（矮仙丹），屏東六堆常見，用以妝點家園、療養身心。

嘉義研究中心表示，植物不只是客家文化寶藏，也滲透台灣多元族群生活，如客家、閩南、原住民；民族植物學揭示人類與植物互動，與生老病死息息相關，然而現代都會生活，讓傳統知識逐漸消失，盼藉由展覽透過繪師細膩筆觸、樹木園找到真實的植株，感受藝術與自然的對話。

園區3月至5月將舉辦4場「植物繪圖入門體驗工作坊」，由專業講師帶領學員練習藝術技巧，親手描繪客家作物，工作坊報名方式將另行公告。

