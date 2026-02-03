從泰國王母到庶民生活 書展主題國泰國館搶先開箱

插畫展區描繪泰國都市風景與庶民生活。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026台北國際書展將於明（3）日開幕，除以「閱讀泰精彩」揭示今年主題國為泰國，並於今日展前記者會搶先開箱泰國館「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」。泰國商務處處長李佩佩指出，此次策畫重點是結合泰國在地智慧、傳統文化與當代創意，呈現泰國出版業如何立足本地、放眼國際；同時也希望透過書籍與文化活動讓更多人認識泰國文化、生活與創意產業。

泰國皇母詩麗吉•吉滴耶功（Queen Sirikit）紀念區。（記者凌美雪攝）

泰國出版暨書商協會會長納塔恭親自導覽並說明，泰國館此次規畫「泰國文學精選展」，集結 37 家出版社與策展單位的選書，涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等類型，完整呈現泰國出版產業與文學創作的豐富層次。另有插畫展區，描繪泰國都市風景與庶民生活。

今年主題國泰國館於展前記者會開箱，台上左起泰國商務處處長李佩佩、書展基金會董事長郝明義、泰國出版暨書商協會納塔恭會長、文化部政次李靜慧、人文及出版司司長楊婷媜。（記者凌美雪攝）

展館設計別具巧思，以傳統船舨（Sampan）造型為靈感的書架，可移動式設計呼應船隻概念，增添互動感與視覺特色。還有泰國地圖造型的平台，展示各地區如南方、曼谷及北部作家的文學風景。另特別規劃了甫於去年過世的泰國皇母詩麗吉•吉滴耶功（Queen Sirikit）紀念區，展示皇母對藝術、農業與絲綢產業的貢獻，傳達其對泰國文化的深遠影響。

此外，泰國館安排多項互動活動，包括泰國美食品嚐、泰拳示範與泰語教學，讓觀眾不只透過閱讀，還能從感官與體驗深入了解泰國文化與創意生活，打造兼具教育與趣味的文化交流空間。

泰國館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題策劃各種活動。（記者凌美雪攝）

