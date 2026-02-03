自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

從泰國王母到庶民生活 書展主題國泰國館搶先開箱

2026/02/03 00:00

插畫展區描繪泰國都市風景與庶民生活。（記者凌美雪攝）插畫展區描繪泰國都市風景與庶民生活。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026台北國際書展將於明（3）日開幕，除以「閱讀泰精彩」揭示今年主題國為泰國，並於今日展前記者會搶先開箱泰國館「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」。泰國商務處處長李佩佩指出，此次策畫重點是結合泰國在地智慧、傳統文化與當代創意，呈現泰國出版業如何立足本地、放眼國際；同時也希望透過書籍與文化活動讓更多人認識泰國文化、生活與創意產業。

泰國皇母詩麗吉•吉滴耶功（Queen Sirikit）紀念區。（記者凌美雪攝）泰國皇母詩麗吉•吉滴耶功（Queen Sirikit）紀念區。（記者凌美雪攝）

泰國出版暨書商協會會長納塔恭親自導覽並說明，泰國館此次規畫「泰國文學精選展」，集結 37 家出版社與策展單位的選書，涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等類型，完整呈現泰國出版產業與文學創作的豐富層次。另有插畫展區，描繪泰國都市風景與庶民生活。

今年主題國泰國館於展前記者會開箱，台上左起泰國商務處處長李佩佩、書展基金會董事長郝明義、泰國出版暨書商協會納塔恭會長、文化部政次李靜慧、人文及出版司司長楊婷媜。（記者凌美雪攝）今年主題國泰國館於展前記者會開箱，台上左起泰國商務處處長李佩佩、書展基金會董事長郝明義、泰國出版暨書商協會納塔恭會長、文化部政次李靜慧、人文及出版司司長楊婷媜。（記者凌美雪攝）

展館設計別具巧思，以傳統船舨（Sampan）造型為靈感的書架，可移動式設計呼應船隻概念，增添互動感與視覺特色。還有泰國地圖造型的平台，展示各地區如南方、曼谷及北部作家的文學風景。另特別規劃了甫於去年過世的泰國皇母詩麗吉•吉滴耶功（Queen Sirikit）紀念區，展示皇母對藝術、農業與絲綢產業的貢獻，傳達其對泰國文化的深遠影響。

此外，泰國館安排多項互動活動，包括泰國美食品嚐、泰拳示範與泰語教學，讓觀眾不只透過閱讀，還能從感官與體驗深入了解泰國文化與創意生活，打造兼具教育與趣味的文化交流空間。

泰國館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題策劃各種活動。（記者凌美雪攝）泰國館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為主題策劃各種活動。（記者凌美雪攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應