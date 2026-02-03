自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

淡水古蹟博物館「萌馬迎春」登場 首推毛孩掌印DIY變春聯主角

2026/02/03 14:17

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，即日起至22日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，今年首度設置寵物「掌印斗方」DIY，邀請飼主帶著毛小孩留下專屬掌印，讓寵物成為春聯主角，結合歷史古蹟與創意手作，打造兼具趣味與紀念的新春體驗。（記者羅國嘉攝）淡水古蹟博物館長蔡美治表示，即日起至22日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，今年首度設置寵物「掌印斗方」DIY，邀請飼主帶著毛小孩留下專屬掌印，讓寵物成為春聯主角，結合歷史古蹟與創意手作，打造兼具趣味與紀念的新春體驗。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館推動寵物友善政策再升級，即日起至22日，在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，今年首度設置寵物「掌印斗方」DIY，邀請飼主帶著毛小孩留下專屬掌印，讓寵物成為春聯主角，結合歷史古蹟與創意手作，打造兼具趣味與紀念的新春體驗。

即日起至22日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，今年首度設置寵物「掌印斗方」DIY，邀請飼主帶著毛小孩留下專屬掌印，讓寵物成為春聯主角。（記者羅國嘉攝）即日起至22日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，今年首度設置寵物「掌印斗方」DIY，邀請飼主帶著毛小孩留下專屬掌印，讓寵物成為春聯主角。（記者羅國嘉攝）

淡古館長蔡美治指出，「萌馬迎春」新春系列活動，內容包含「紅城印壓樂」、「夢遊抓馬」及「好運帶著走」等多項體驗。其中「紅城印壓樂」於遊客中心開放，現場提供15公分斗方及4款主題印章，讓民眾自由創作專屬新春斗方。值得一提的是，今年活動特別在手作教室規劃「寵物蓋印區」，飼主可替寵物留下掌印或適合的身體印記，不僅可裱框收藏，也能作為春聯展示，成為兼具紀念與創意的節慶作品，吸引不少飼主攜寵前來體驗。

蔡美治表示，除DIY活動外，活動期間民眾只要於個人臉書或Instagram限時動態，分享三件充氣馬藝術裝置《山海之馬》、《淡水河馬》與《午日夢馬》的合照，並標註淡水古蹟博物館官方帳號，即可兌換氣泡水1罐，限量1000罐，送完為止。另外，文化商店《滬尾公行》也配合春節檔期，自初二至初六推出全店9折優惠，並同步販售多款限量新春禮包。

蔡美治補充，淡水古蹟博物館除夕及初一休館，初二起天天開館，開放時間為上午9時30分至下午6時，門票80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮臺及小白宮等景點，新北市民及多項身分別可享免票優惠，其餘古蹟則全年免費參觀。相關活動資訊可至博物館官網及官方社群平台查詢。

