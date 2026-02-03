自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

新竹一日小旅行提案 從玻璃工藝體驗到徜徉海線風光

2026/02/03 22:48

新竹17公里海岸線風光優美，沿途有不少景點可停留拍照。（記者周幸叡攝）新竹17公里海岸線風光優美，沿途有不少景點可停留拍照。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕提到新竹，大家的第一印象就是工業園區，其實新竹不只有科技，更有許多適合旅人探索的旅遊主題，例如難得的玻璃工藝體驗、騎單車徜徉17公里海岸線風光、探訪香山濕地豐富生態等；至於旅途中不可缺少的美食補給，從海鮮料理到廟口和市集的庶民傳統小吃，吃巧吃飽一應俱全，只要花上一天時間，就能規畫一場心滿意足的小旅行。

玲瓏窯工藝師林瑤農（坐者）與弟子們正在製作〈招財聚福〉作品。（記者周幸叡攝）玲瓏窯工藝師林瑤農（坐者）與弟子們正在製作〈招財聚福〉作品。（記者周幸叡攝）

〈建議遊程主題：玲瓏窯玻璃DIY〉由新竹市無形文化資產玻璃傳統技藝保存者林瑤農工藝師主理的「玲瓏窯」，創作主要為甕口玻璃技法，獨創以坩堝窯爐漿吹製及實心手工拉製，開發出眾多具有東方傳統文化元素及西方玻璃工藝之美的作品，如〈時來運轉〉、〈花開富貴〉、〈聚寶盆〉、〈一鹿發〉等，建立起專業口碑。為了讓大眾更認識玻璃工藝，玲瓏窯不只展示玻璃作品，也推出DIY，有實心玻璃壓模製作拉不拉多犬、約克夏等，或是吹製溫水杯、小盤子、小花瓶。約20分鐘的體驗時間，工作人員會細心指導，示範口吹、塑形、開瓶口、爐邊升溫等，帶領學員做出成品。由於作品須退溫，最快隔1個工作天取貨，可自取也可付運費由窯場幫忙寄送到家，當看到作品的那一刻，絕對成就感十足！

租單車或電動敞篷車，徜徉17公里海岸線。（記者周幸叡攝）租單車或電動敞篷車，徜徉17公里海岸線。（記者周幸叡攝）

〈建議遊程主題：騎單車徜徉17公里海岸線〉這條路線沿途可欣賞新竹的海岸風光，如果腳力好，可以租單車全程邊騎邊逛，有〈LOVE〉裝置藝術的幸福沙灘、看海公園、海天一線、港南運河公園、可賞鳥的金城湖、彩虹大橋，還有像龍貓隧道的蓊鬱道路，看海、賞湖、追夕陽，無限愜意！不過，新竹素有「風城」之名，即使是晴空萬里的好天氣，冬日騎遊海岸線仍要注意防風保暖，才不會被強風吹到影響遊興。

沿著賞蟹步道，邊聽導覽老師講解邊觀察濕地的蟹群生態，非常有趣。（記者周幸叡攝）沿著賞蟹步道，邊聽導覽老師講解邊觀察濕地的蟹群生態，非常有趣。（記者周幸叡攝）

〈建議遊程主題：探訪香山濕地生態〉身為國家級重要濕地，香山濕地的生態主要可見到貝類、螺類和蟹類，尤其是後者，數量龐大，遊客可沿著長約250公尺的賞蟹步道，邊聽導覽老師講解邊徐徐步行觀察牠們。細數這裡的「蟹民」，有台灣招潮蟹、清白招潮蟹、弧邊招潮蟹、和尚蟹、北方凹指蟹、萬歲大眼蟹、德氏仿厚蟹等，對外行人來說，乍看牠們都很像，經過導覽老師的講解，慢慢可看出一些端倪。若是有時間、有耐性，不妨鎖定某蟹長時間觀察，就會看到牠如何在潮水退後拼命覓食、吃飽後閒逛到別蟹家裡做社交活動、如何挖鑿自己的巢穴……整個過程趣味橫生。最後，在這裡迎接夕陽，讓璀璨落日為這個知性遊程畫下浪漫句點。

新漁人碼頭海鮮餐廳的古早白菜魯。（記者周幸叡攝）新漁人碼頭海鮮餐廳的古早白菜魯。（記者周幸叡攝）

〈享美食兼五代造船廠導覽：新漁人碼頭海鮮餐廳〉一提到新竹美食就想到摃丸，但海鮮也是饕客之愛。位於南寮漁港附近的新漁人碼頭海鮮餐廳，背景竟然是五代造船廠！目前掌杓的是萬昌造船廠第5代的謝慧萍，源於往昔家族為造船師提供餐食造就的好手藝，出菜迅速、道道美味。用完餐，熱情好客的謝慧萍歡迎客人參觀目前仍保留下來的造船廠，本身也曾是造船師的她，說起南寮漁港的興衰、家族造船史、造船相關實務，生動有趣，讓人聽得津津有味。

萬昌造船廠第5代謝慧萍，為用完餐的遊客解說往昔的造船工藝。（記者周幸叡攝）萬昌造船廠第5代謝慧萍，為用完餐的遊客解說往昔的造船工藝。（記者周幸叡攝）

◆實用資訊：想要更輕鬆遊新竹，新竹市政府推出LINE官方帳號《跟風玩新竹》，讓旅客可以快速掌握行程亮點及旅遊資訊，輕鬆打造屬於自己的《跟風玩新竹》之旅。更多相關訊息詳詢《跟風玩新竹》官網。

