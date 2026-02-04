自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

國家歌劇院春節大年初一開跑 「劇場老木」打造搖搖木馬吸睛

2026/02/04 16:27

國家歌劇院用舞台實木打造搖搖木馬。（記者黃旭磊攝）國家歌劇院用舞台實木打造搖搖木馬。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中國家歌劇院宣布馬年新春，從大年初一（17日）上午11時半開始迎客，初一至大年初六（22日）推出「王功戰鼓舞獅」打頭陣、不間斷播映「NTT放映室——春節特映」，並規畫演出「新馬戲 馬拉松」，藝術總監邱瑗說，過年只休小年夜及除夕，要陪民眾熱鬧過新年，一點都「不馬乎」。 

（左起）台中國家歌劇院藝術副總監鄢繼嬪、總監邱瑗及副總監汪虹宣布馬年新篇章。（記者黃旭磊攝）（左起）台中國家歌劇院藝術副總監鄢繼嬪、總監邱瑗及副總監汪虹宣布馬年新篇章。（記者黃旭磊攝）

國家歌劇院歡慶10週年，特別用舞台重達100公斤實木打造搖搖木馬，在大廳打造馬年拍照區，今天就有外國遊客「搖木馬」提前慶豐年，劇院強調，劇場舞台木板經多道研磨，汰換後全手工打造木馬，而年節期間，各駐店、餐廳也推出應景馬年主題特餐及優惠。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗即將卸任，今天中午與副總監汪虹、鄢繼嬪連袂「女力鐵三角」，宣布馬年新篇章，邱瑗說，她大年初一起早到劇院發紅包給同仁，並與民眾歡慶新春。

歌劇院表示，大年初一、初三由戰鼓舞獅迎賓，並為孩子們舉辦「小舞獅工作坊」，孩童可體驗舞獅操作，在專業教練帶領下舞獅，大年初二、四至初六，新馬戲歡樂聚眾，由虎劇團帶來花式溜溜球與花式扯鈴，街頭演出人氣王「Mimofatguy 小丑默劇劇場」也將和觀眾即興互動。

每年春節熱播的「NTT放映室——春節特映」如期登場，精選倫敦皇家歌劇院歌劇「費加洛婚禮」，及芭蕾舞劇「園丁的女兒」、英國國家芭蕾舞團現代舞劇「造物」、東京新國立劇場歌劇「杜蘭朵」、國光劇團也將演出「孝莊與多爾袞」，從大年初一到初五、中午12點及下午3點半在小劇場播放，免費入場。

歌劇院強調，馬年春節期間，小年夜（15日）及除夕休館，初一（17日） 至初六（22日）歡迎闔家來走春，活動詳情請至歌劇院官網查詢。 

