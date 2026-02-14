肖馬流年 不同年次看過來

（圖／陳佳蕙）

〔文／張容圖〕丙午馬年是生肖屬馬者的本命太歲年，運勢吉凶參半，自我挑戰、考驗較多的年。太歲當頭坐，無喜恐有禍，諸事宜謹慎行之，宜多行善事。

六十甲子歲次因天干不同，又可區分為五種馬的境遇：

• 庚午馬1990年生，簡稱金馬人：

庚金逢丙火剋制，宜注意情緒控管和理財規畫，事業運勢常因太衝動造波動起伏大。建議事事見好就收，身體注意肺經疾病。

• 壬午馬2002年生，水馬人：

壬水逢丙火，壬水剋制火，易躁動、衝動而破財，宜多留意人際關係變化。避免過度勞碌以及貪心型投資導致破財。身體安康留意心血管疾病。

• 甲午馬1954年、2014年生：

甲木自生洩助丙火（木生火），讓丙火的能量再昇華旺盛，熾熱的火勢加大馬馬自刑之象，加深內耗、矛盾、困境。需多注意自身情緒控管，避免自傷、自絆，壓力加大易造成自身財務支出激增，不宜衝動型的投資，沉著謹慎行事。衣物上避免過度穿紅色系衣裝，小心情緒不穩。

• 丙午馬1966年生：

處在火馬赤馬年，文哲太歲輪值當家的本命年，自刑太歲。個人運勢變化劇烈，壓力大易生是非，財運起伏不定性。太歲當頭坐，無喜必有禍，工作上防小人，謹慎行事，赤馬血光災易破財。身體上多注意脾胃、心血管疾病。

• 戊午馬1978年生又稱土馬：

丙火生助戊土，利於學習考試運佳，貴人多得貴人相助，多多擴展人際關係提升個人名譽。喜事化煞，積德行善來轉化運勢。建議行事不要思慮過多，反而造成自我行動力不足。工作上盡量低調不要急於表現，少說話多做事。注意人際關係的互動，處理好周圍人脈，避免介入他人是非。身體上多休息不要過度思慮想太多。

2026年生肖屬馬、鼠、牛、兔、雞者，若是對於流年影響運勢介意而感到不安，不妨廟裡安太歲、點太歲燈以安定心神，捐血既是做好事也能化解血光之災。建議謹言慎行、投資謹慎，養生注重身體健康。

