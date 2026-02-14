自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

肖馬流年 不同年次看過來

2026/02/14 10:00

（圖／陳佳蕙）（圖／陳佳蕙）

〔文／張容圖〕丙午馬年是生肖屬馬者的本命太歲年，運勢吉凶參半，自我挑戰、考驗較多的年。太歲當頭坐，無喜恐有禍，諸事宜謹慎行之，宜多行善事。

六十甲子歲次因天干不同，又可區分為五種馬的境遇：

• 庚午馬1990年生，簡稱金馬人：

庚金逢丙火剋制，宜注意情緒控管和理財規畫，事業運勢常因太衝動造波動起伏大。建議事事見好就收，身體注意肺經疾病。

• 壬午馬2002年生，水馬人：

壬水逢丙火，壬水剋制火，易躁動、衝動而破財，宜多留意人際關係變化。避免過度勞碌以及貪心型投資導致破財。身體安康留意心血管疾病。

• 甲午馬1954年、2014年生：

甲木自生洩助丙火（木生火），讓丙火的能量再昇華旺盛，熾熱的火勢加大馬馬自刑之象，加深內耗、矛盾、困境。需多注意自身情緒控管，避免自傷、自絆，壓力加大易造成自身財務支出激增，不宜衝動型的投資，沉著謹慎行事。衣物上避免過度穿紅色系衣裝，小心情緒不穩。

• 丙午馬1966年生：

處在火馬赤馬年，文哲太歲輪值當家的本命年，自刑太歲。個人運勢變化劇烈，壓力大易生是非，財運起伏不定性。太歲當頭坐，無喜必有禍，工作上防小人，謹慎行事，赤馬血光災易破財。身體上多注意脾胃、心血管疾病。

• 戊午馬1978年生又稱土馬：

丙火生助戊土，利於學習考試運佳，貴人多得貴人相助，多多擴展人際關係提升個人名譽。喜事化煞，積德行善來轉化運勢。建議行事不要思慮過多，反而造成自我行動力不足。工作上盡量低調不要急於表現，少說話多做事。注意人際關係的互動，處理好周圍人脈，避免介入他人是非。身體上多休息不要過度思慮想太多。

2026年生肖屬馬、鼠、牛、兔、雞者，若是對於流年影響運勢介意而感到不安，不妨廟裡安太歲、點太歲燈以安定心神，捐血既是做好事也能化解血光之災。建議謹言慎行、投資謹慎，養生注重身體健康。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應