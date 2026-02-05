自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

歷史不只用背的 台南高中生全台語開講《誰是黃欣？》

2026/02/05 14:25

家齊高中生台語開講台南仕紳、「固園」主人黃欣的故事。（家齊高中提供）家齊高中生台語開講台南仕紳、「固園」主人黃欣的故事。（家齊高中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕不是課本裡的名字，而是一群台南高中生，用全台語帶你重新認識的「硬派生存者」。

今年寒假，台南家齊高中攜手公視台語台《文化相放伴》，推出歷史走讀「穿越時空的逆襲：黃欣的硬派生存術」。學生化身導覽員，全程台語開講，走進府城街角，重新詮釋日治時期仕紳黃欣在殖民體制下的選擇、掙扎與韌性。

台南家齊高中與公視台語台《文化相放伴》合作，推出歷史走讀「穿越時空的逆襲：黃欣的硬派生存術」，學生化身導覽員。（家齊高中提供）台南家齊高中與公視台語台《文化相放伴》合作，推出歷史走讀「穿越時空的逆襲：黃欣的硬派生存術」，學生化身導覽員。（家齊高中提供）

第1站，大南門城。面對日治時期的「廢墓事件」，官方推動拆遷墓地，黃欣居中協調、協助貧民遷葬，卻反遭抹黑。學生在現地說故事，把他在誤解與壓力中仍選擇扛責任、護弱勢的忍辱精神，講得入心。

接著走到東門圓環與固園舊址（昔日台南的名園，也是文人雅士常聚集之處）。這裡不只看見黃欣的文化身影，也看到他的前瞻眼光，在那個年代，親自送女兒與姪女赴日留學，超前部署教育與性別平權。

最後1站來到西門路2段的大舞台舊址。在皇民化運動壓力下，黃欣周旋官方與民間，守住本土戲曲，甚至募款協助受困外地的戲班返鄉，展現跨地域的人道關懷。

整場走讀不說教，導覽過程逗趣互動、即席提問，笑聲不斷。歷史不再是背誦題，而是能用台語說出口、能和生活連結的故事。

《誰是黃欣？》作者、家齊校友吳品瑜老師也到場分享，回憶自己年少時曾對熟悉的台南街景感到疏離，直到投入書寫才重新找回土地連結。看見學弟妹自信用台語說歷史，她直言，這不只是語言的延續，更是身分認同的覺醒。

家齊高中表示，由高中生主導的「硬派」走讀，讓歷史走出課本、走入街道，證明歷史不只是考題，而是現代人面對困境時最深刻的生存啟示，也讓高中生以台語承接文化，從過往故事汲取面對未來的勇氣與智慧。

