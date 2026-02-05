自由電子報
藝術文化

《苗栗玩透透》出刊 藝人陳志強、曾智希化身旅人走訪苗栗

2026/02/05 14:58

《2026苗栗玩透透》專刊出刊，由縣長鍾東錦（左6）等人共同揭刊。（記者張勳騰攝）《2026苗栗玩透透》專刊出刊，由縣長鍾東錦（左6）等人共同揭刊。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局今（5）日在縣府第一辦公大樓大廳舉辦｢2026苗栗玩透透」出刊記者會，受邀擔任本期玩透透代言人的藝人夫妻檔陳志強及曾智希出席，與縣長鍾東錦等人為新版的《苗栗玩透透》專刊揭幕亮相，並邀請旅客放慢腳步，在農曆春節期間到18鄉鎮市走透透。

苗縣府文觀局指出，最新版的《苗栗玩透透》旅遊專刊，將於明（6）日上午10點在台鐵竹南火車站、苗栗火車站及台灣高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心，各站限量200本，依照指示在Facebook「苗栗玩透透」粉絲專頁按讚及追蹤即可免費索取，每人限索取1本，送完為止。

《2026苗栗玩透透》專刊出刊，邀請藝人陳志強、曾智希夫妻檔擔任代言人，兩人化身旅人帶遊客走遍苗栗。（記者張勳騰攝）《2026苗栗玩透透》專刊出刊，邀請藝人陳志強、曾智希夫妻檔擔任代言人，兩人化身旅人帶遊客走遍苗栗。（記者張勳騰攝）

本期《苗栗玩透透》邀請演藝圈夫妻檔陳志強、曾智希擔任代言人，兩人化身為旅人，走進苗栗山海城鄉之間，以旅人的視角感受土地的溫度與人情風景。從公館出磺坑的微光之丘、穿龍豆腐坊、福樂麵店，到苗栗火車頭園區、頭屋明德水庫與後龍百變影城、阿標海產店，兩人透過漫步、品味與體驗，細細感受苗栗在文化、產業與生活層面的深厚底蘊，無論是美景或美食，都讓兩人留下深刻印象。

《2026苗栗玩透透》專刊出刊，內容多元，邀遊客來苗栗走透透。（記者張勳騰攝）《2026苗栗玩透透》專刊出刊，內容多元，邀遊客來苗栗走透透。（記者張勳騰攝）

文觀局長林彥甫表示，《苗栗玩透透》旅遊專刊發行至今已邁入第20年，長期深受旅遊愛好者喜愛。本期推出「繁花之路」、「從心出發」、「匠心傳承」、「苗栗食光旅」等多元專題，從不同視角引領旅客深入探索苗栗，並攜手16家店家推出《苗栗玩透透》獨家優惠，民眾只要與專刊合影並至合作店家消費，即可享有專屬優惠。

鍾東錦指出，《苗栗玩透透》專刊出刊已20年，仍廣受鄉親喜愛，今年由恩愛夫妻陳志強、曾智希代言，相信會吸引更多夫妻、家庭來到苗栗遊玩。

