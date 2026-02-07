自由電子報
藝文 > 即時

走進台江的生活風景「江中城─心心埕市」展覽描繪地方日常

2026/02/07 22:40

台江藝廊2樓展場實景。（台南市文化局提供）台江藝廊2樓展場實景。（台南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台江文化中心2026年度首檔展覽「江中城─心心埕市」登場，邀請民眾走進台江，以繪畫感受地方生活的溫度，在藝術與日常交織的城市風景中，看見熟悉卻常被忽略的風土人情。

台江文化中心長期耕耘美學教育與社區參與。（台南市文化局提供）台江文化中心長期耕耘美學教育與社區參與。（台南市文化局提供）

台江文化中心長期以「文化就在生活中」為核心精神，透過展覽、教育推廣與社區參與，讓藝術走進日常。文化局專門委員方敏華說「江中城─心心埕市」不僅是一檔展覽，更是一場連結地方記憶與當代創作的文化行動。藝術家以細膩的繪畫語彙，描繪台江的自然風景、人情互動與生活片段，引導觀者重新感受地方的生活節奏，也拉近藝術與社區、不同世代之間的距離。

策展人沈觀毓作品《冊．三十》。（台南市文化中心提供）策展人沈觀毓作品《冊．三十》。（台南市文化中心提供）

這次展覽以台江地區的自然景觀、人文脈絡與社區教育為創作核心，從安南地區的生活氛圍出發，透過以繪畫為主的靜態創作形式，呈現藝術家對地方風景、情感記憶與城市日常的觀察與回應，形塑一處能讓人放慢腳步、細細品味生活的藝文場域。

展覽延續台江文化中心深耕在地藝術與文化教育的精神，結合劇場、台江埕、圖書館與社區大學等空間，串聯展演、閱讀與社區學習，持續深化民眾對地方文化的認識與參與。

在當代藝術多朝向多媒材與數位化發展的趨勢下，展覽特別回歸靜態繪畫的觀看經驗，打造一處讓居民與青年學子親近藝術、感受創作溫度的畫廊空間。

為深化展覽與社區連結，策展團隊同步規劃跨年齡層藝術工作坊，包含幼兒園學童與日照中心長者專屬課程，並於展場呈現創作成果；展覽期間也推出親子參與的「埕市．語繪」工作坊，邀請家庭共同創作。展覽展期即日起到3月29日。

