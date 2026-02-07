自由電子報
藝文 > 即時

李千娜發言惹議！文總緊急宣布《WE ARE》除夕演出「適當調整」

2026/02/07 21:47

李千娜於1月10日預錄文總《WE ARE 我們的除夕夜》節目。（資料照，記者陳奕全攝）李千娜於1月10日預錄文總《WE ARE 我們的除夕夜》節目。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝人李千娜近日在電影記者會上的發言意外失言，引發輿論強烈抨擊，爭議聲浪持續延燒。由於李千娜先前已參與文化總會大型除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》錄製，大批網友湧入文總社群要求處理。對此，文總今（7）日晚間首度打破沉默，發出聲明坦言節目將進行「適當調整」，此舉也被外界視為緊急止血，確保除夕節目形象。

李千娜日前出席電影《世紀血案》宣傳活動時，因部分言論涉及爭議，引發網路社群高度反彈，爭議事件爆發後，其演藝事業受到波及。不少觀眾擔心其個人行為影響除夕佳節的收視氣氛，紛紛點名即將在除夕夜播出的《WE ARE》節目，質疑主辦單位是否會如期播出其演出片段。

文總聲明。（圖片取自文總臉書）文總聲明。（圖片取自文總臉書）

針對外界關切，文總今日發布聲明表示：「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今（2026）年1月10日預錄。」

文總進一步說明，經過內部緊急會議並與演出單位溝通討論後，決定針對節目內容進行「適當調整」。文總強調，此決定是為了「符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待」。雖然聲明中未詳述「調整」的具體內容（如刪剪片段或改以其他影像替代），但明確表達了主辦單位不希望個人爭議模糊節目焦點的立場。

【文化總會聲明全文如下】

有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今（2026）年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。

