藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

故宮×新竹數位特展竹市開展 重現大阪世博「故宮AI藝廊」

2026/02/10 17:21

故宮X新竹數位特展今天起在新竹市美術館開展，除重現多名台灣藝術家作品，也重現大阪世博「故宮AI藝廊」，讓人一窺藝術饗宴，展期到5月。（記者洪美秀攝）故宮X新竹數位特展今天起在新竹市美術館開展，除重現多名台灣藝術家作品，也重現大阪世博「故宮AI藝廊」，讓人一窺藝術饗宴，展期到5月。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府與故宮今起舉辦「城市畫卷：故宮×新竹數位特展」，把日本大阪世博會展出的「故宮AI藝廊」搬回台灣，且第一站就到竹市參展，包括運用生成式AI與8K超高畫質技術，轉譯故宮經典典藏，突破時代與地域限制，開啟故宮藝術與當代城市空間的跨域對話，展期到5月10日，邀市民新春來場與AI故宮的藝文饗宴。

故宮X新竹數位特展今天起在新竹市美術館開展，除重現多名台灣藝術家作品，也重現大阪世博「故宮AI藝廊」，讓人一窺藝術饗宴，展期到5月。（記者洪美秀攝）故宮X新竹數位特展今天起在新竹市美術館開展，除重現多名台灣藝術家作品，也重現大阪世博「故宮AI藝廊」，讓人一窺藝術饗宴，展期到5月。（記者洪美秀攝）故宮X新竹數位特展今天起在新竹市美術館開展，除重現多名台灣藝術家作品，也重現大阪世博「故宮AI藝廊」，讓人一窺藝術饗宴，展期到5月。（記者洪美秀攝）故宮X新竹數位特展今天起在新竹市美術館開展，除重現多名台灣藝術家作品，也重現大阪世博「故宮AI藝廊」，讓人一窺藝術饗宴，展期到5月。（記者洪美秀攝）

日本大阪世界博覽會去年10月底結束，其中曾參展的「故宮AI藝廊」，回到台灣第一站就到竹市展出，包括以生成式AI與8K超擬真螢幕整合台灣各美術館所的典藏，讓故宮的經典作品得以跨越時代與地域的限制，透過AI風格學習技術，包括陳澄波、郭雪湖等人作品裡的筆觸與色彩，被重新建構並融入現代城市意象台北101、煙火、晶圓廠與當代生活場景，有如一幅古今交織的城市文化景觀。

故宮副院長余佩瑾提到，繼2017年「郎世寧・到此藝遊」及2020年「藝想獸譜」後，今年「城市畫卷」是故宮與竹市第三度合作的數位展覽，除有與新竹在地的連結，從晉代蘭亭與宋代西園的文人雅集，延伸到清代新竹在地「潛園」與「北郭園」的雅集盛會，並進一步探討日治時期公眾展覽會的興起，參觀者可重返古代雅集場域，置身在光影幻化的河流中，體驗觸碰酒杯吟詩雅趣。

另曾參與大阪世博的「AI藝廊—城市畫卷」數位裝置，涵蓋19件故宮藏品，結合台灣藝術家作品與城市風景，讓觀眾可親身參與這場跨越古今的文人盛會。其中工研院以AI技術串聯45幅前輩藝術家作品，透過數位轉譯故宮典藏作品，匯集多位台灣中壯世代藝術家作，讓人可乘著時光列車，穿梭在藝術、人文與科技交織的歷史脈絡。

故宮X新竹數位特展今天起在新竹市美術館開展，除重現多名台灣藝術家作品，也重現大阪世博「故宮AI藝廊」，讓人一窺藝術饗宴，展期到5月。（記者洪美秀攝）故宮X新竹數位特展今天起在新竹市美術館開展，除重現多名台灣藝術家作品，也重現大阪世博「故宮AI藝廊」，讓人一窺藝術饗宴，展期到5月。（記者洪美秀攝）

