限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
陽光女子票房直逼國片史第一 李遠哭點大不同：被想賣座的努力感動
李遠昨日訪視台北木偶劇團時，被問及《陽光女子合唱團》哭點時，自爆是被一種很想票房大賣的努力感動。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕自從18年前《海角七號》以5億3000萬榮登台灣影史第1之後，就再也沒有國片能刷新紀錄，但最近突然有一部《陽光女子合唱團》，以暴衝之勢迅速登上國片第2，目前票房已達4.88億。曾經也是電影人的文化部長李遠被問及此事時表示，以其每週9千萬以上的票房速度，相信春節期間就有機會變成國片史上的第1。
很多人看《陽光女子合唱團》時都忍不住掉淚，李遠表示自己也哭了，但是哭點跟大家不太一樣，因為他自己長期拍電影，很知道拍片過程，所以本來看電影都很難投入。但當他發現導演、編劇跟演員都很想大賣，因此把所有可以賣的元素全部擺進去，擺到最後有點擺太多了。
請繼續往下閱讀...
「可是那一刻我覺得，很想要把票房賣好，這件事是所有電影人的希望，卻不見得每個人做得到，我在看的時候非常感動，他們竟然那麼用力的想要讓大家來看這部電影，把所有人類的，各種情緒，包括悲歡離合、女性被男性欺負、生離死別，還有母女，他們把所有可能激發情感的東西都擺進去了。」李遠說，所以「如果你要想為自己哭的話，在這裡面一定可以找到哭的點。」
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應