陽光女子票房直逼國片史第一 李遠哭點大不同：被想賣座的努力感動

2026/02/11 01:01

李遠昨日訪視台北木偶劇團時，被問及《陽光女子合唱團》哭點時，自爆是被一種很想票房大賣的努力感動。（記者凌美雪攝）李遠昨日訪視台北木偶劇團時，被問及《陽光女子合唱團》哭點時，自爆是被一種很想票房大賣的努力感動。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕自從18年前《海角七號》以5億3000萬榮登台灣影史第1之後，就再也沒有國片能刷新紀錄，但最近突然有一部《陽光女子合唱團》，以暴衝之勢迅速登上國片第2，目前票房已達4.88億。曾經也是電影人的文化部長李遠被問及此事時表示，以其每週9千萬以上的票房速度，相信春節期間就有機會變成國片史上的第1。

很多人看《陽光女子合唱團》時都忍不住掉淚，李遠表示自己也哭了，但是哭點跟大家不太一樣，因為他自己長期拍電影，很知道拍片過程，所以本來看電影都很難投入。但當他發現導演、編劇跟演員都很想大賣，因此把所有可以賣的元素全部擺進去，擺到最後有點擺太多了。

「可是那一刻我覺得，很想要把票房賣好，這件事是所有電影人的希望，卻不見得每個人做得到，我在看的時候非常感動，他們竟然那麼用力的想要讓大家來看這部電影，把所有人類的，各種情緒，包括悲歡離合、女性被男性欺負、生離死別，還有母女，他們把所有可能激發情感的東西都擺進去了。」李遠說，所以「如果你要想為自己哭的話，在這裡面一定可以找到哭的點。」

